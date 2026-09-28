TP.HCM tăng tốc phát triển đoàn viên

Ngày 28/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2026.

Rà từng doanh nghiệp

Đợt thi đua được chia thành 2 giai đoạn. Đợt 1, từ ngày phát động đến ngày 10/10/2026, với chủ đề “Thi đua bứt phá, mở đường”.

Trong giai đoạn này, các cấp công đoàn tập trung tối đa lực lượng, tổ chức rà soát thực địa, tiếp cận các doanh nghiệp trọng điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 60% chỉ tiêu được giao.

LĐLĐ TP.HCM sẽ tổ chức giao ban đầu tháng 10 để đánh giá tiến độ, biểu dương những đơn vị đi đầu và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Đợt 2, từ ngày 10/10 - 30/11/2026, với chủ đề “Thi đua tăng tốc, về đích”. Toàn hệ thống công đoàn các cấp tiếp tục dồn lực, triển khai các giải pháp nước rút, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2026.

Kết thúc đợt thi đua, LĐLĐ TP.HCM tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả và xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật vào cuối năm 2026.

Xã Tân Nhựt (TP.HCM) thành lập 6 công đoàn cơ sở mới, phát triển 90 đoàn viên.

LĐLĐ TP.HCM đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Luật Công đoàn được vận động thành lập CĐCS; phấn đấu 100% doanh nghiệp có quy mô từ 100 lao động trở lên thành lập CĐCS, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Các tổ công tác quản lý địa bàn, tổ công tác khu chế xuất - khu công nghiệp được yêu cầu bám sát cơ sở theo phương châm “đi từng phường, đến từng khu phố, rà từng doanh nghiệp”, trực tiếp hỗ trợ công đoàn phường, xã, đặc khu tiếp cận người sử dụng lao động và người lao động.

Công đoàn phường, xã, đặc khu tập trung rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 10 lao động trở lên chưa có tổ chức công đoàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tổ chức vận động thành lập CĐCS.

Phấn đấu tăng thực 150.000 đoàn viên

Cùng với mở rộng tổ chức, LĐLĐ TP.HCM đặt mục tiêu phát triển thực tăng 150.000 đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống.

Các cấp công đoàn được yêu cầu tập trung vận động kết nạp đoàn viên tại những doanh nghiệp đã có CĐCS nhưng tỷ lệ đoàn viên còn thấp.

Việc phát triển đoàn viên được gắn với các hoạt động chăm lo phúc lợi, đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tạo thêm lợi ích thiết thực để thu hút người lao động tham gia công đoàn.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu mỗi CĐCS bình quân phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất.

Công đoàn phường Sài Gòn trao quyết định thành lập 24 công đoàn cơ sở.

Để tạo khí thế thi đua, 100% các cấp công đoàn phải quán triệt nội dung đợt cao điểm đến cán bộ, đoàn viên và người lao động; đồng thời đăng ký ít nhất một công trình, phần việc thi đua hoặc sản phẩm cụ thể.

Các đơn vị phải phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, doanh nghiệp; duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần để LĐLĐ Thành phố theo dõi, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Kết quả thực hiện đợt thi đua sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm 2026. Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu hoặc có mô hình, giải pháp hiệu quả trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

LĐLĐ TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và nguồn lực cho công tác vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên; đồng thời quan tâm các chính sách phúc lợi và khen thưởng đối với người lao động có thành tích trong đợt thi đua.

Với thời gian 60 ngày, LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các cấp công đoàn tập trung lực lượng, bám sát cơ sở, chuyển mạnh từ rà soát sang vận động, thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026.