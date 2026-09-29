Ngân hàng rao bán 2 ô tô, có xe giá chỉ 12 triệu đồng

Theo thông báo của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh 4 (TPHCM), tài sản thanh lý gồm 1 xe ô tô Toyota Corolla, giá khởi điểm 174,285 triệu đồng và 1 xe Toyota Hiace, giá khởi điểm 12 triệu đồng.

Tổng giá khởi điểm của hai tài sản là 186,285 triệu đồng.

Cũng tại VietinBank, Chi nhánh 9 (TPHCM) đang rao bán đấu giá 1 xe ô tô hiệu KIA Carnival 3.5 Signature, biển kiểm soát 51K-393.43 để thu hồi nợ của khách hàng.

Chiếc KIA Carnival là một trong hai tài sản bảo đảm cho khoản vay, cùng với một quyền sử dụng đất tại TPHCM. Dư nợ khoản vay tạm tính đến ngày 9/9 là gần 9,24 tỷ đồng.

PVcomBank Cà Mau cũng vừa thông báo thanh lý 1 xe ô tô công vụ đã qua sử dụng với giá khởi điểm 111,87 triệu đồng. Tuy nhiên, ngân hàng không công bố chi tiết thông tin về tài sản thanh lý.

Trong khi đó, PVcomBank Chi nhánh Cần Thơ thông báo thanh lý 1 xe ô tô công vụ đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển kiểm soát 65A-003.13, giá khởi điểm 242 triệu đồng, đã bao gồm VAT.