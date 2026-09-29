Méo mặt vì vay tiền mua xế hộp 700 triệu để giải quyết khâu oai

Mua ô tô ở tuổi 31, một người đàn ông nghĩ đơn giản rằng có thêm phương tiện thì việc chăm sóc cha mẹ, đưa đón vợ con cũng thuận tiện hơn. Khi ấy, niềm vui có chiếc xe mới lấn át những tính toán về khoản vay và chi phí sử dụng sau này.

VAY TIỀN MUA Ô TÔ RỒI PHẢI CÂN TỪNG KHOẢN CHI

Theo chia sẻ của chủ xe, sau một thời gian mua xe, những con số phải chi mỗi tháng bắt đầu khiến anh nhìn lại quyết định của mình. Chiếc xe không chỉ có tiền trả ngân hàng mà từ xăng xe, gửi xe đến bảo dưỡng, bảo hiểm…, tổng chi phí ngày càng chiếm một phần đáng kể trong thu nhập của gia đình.

“Năm 31 tuổi, mình mua chiếc ô tô đầu tiên với giá khoảng 700 triệu đồng.

Mình có 300 triệu đồng, vay thêm 400 triệu đồng. Lúc mua xe, cả nhà vui lắm. Ba mẹ bảo có xe thì sau này đưa ông bà đi khám, vợ con đi chơi xa cũng tiện. Mình cũng nghĩ vậy.

Nhưng đến khi ký xong khoản vay, mình mới thực sự cảm nhận được áp lực. Mỗi tháng riêng tiền trả ngân hàng đã gần 14 triệu đồng. Cộng thêm tiền xăng, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm…, chiếc xe ngốn của mình khoảng 17 – 18 triệu đồng/tháng.

Trong khi thu nhập của mình khoảng 32 triệu đồng. Tháng nào có thưởng thì còn đỡ. Nhưng những tháng không có thưởng, mình gần như phải cắt hết những khoản vui chơi, ăn uống hay mua sắm không cần thiết.

Gần đây, vợ mình nói: “Hay bán xe đi?”

Mình ngồi nhìn chiếc xe ngoài sân. Bán thì tiếc. Giữ thì áp lực.

Điều khiến mình buồn nhất là chiếc xe này ban đầu được mua với mong muốn cả gia đình có cuộc sống thuận tiện và thoải mái hơn. Nhưng cuối cùng, chính nó lại khiến cả nhà phải tính toán từng khoản chi tiêu mỗi tháng”.

Việc phải gánh khoản nợ sau khi mua xe khiến gia đình phải tính toán từng khoản chi tiêu

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ từ những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có người đọc xong cho biết bản thân cũng từng vay tiền mua xe rồi phải chật vật xoay xở sau đó.

“Giống mình, buốt hết đầu. Cái bẫy này nhiều người dễ sập nhỉ, mình cũng vậy. Có 500 triệu đồng, vay ngân hàng 250 triệu đồng, vay đồng nghiệp 150 triệu đồng để mua cái xe 920 triệu đồng. Giờ thì hàng tháng phải trả nợ, nhà thì chưa có, đi ở thuê, con cái, sinh hoạt đủ thứ,

Ông bà mình vét gần hết tiền tiết kiệm trả ngân hàng cho rồi, giờ cố gắng làm rồi trả dần cho ông bà. Nhưng nghĩ vẫn buồn, mua cái xe về phục vụ gia đình, mới mua thì vui, giờ thì đau hết não”.

Ở một góc nhìn khác, có người cho rằng việc mua xe cần dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế. Nếu chiếc xe không được dùng thường xuyên, những khoản chi cố định mỗi tháng có thể trở thành gánh nặng không cần thiết.

“Công việc cần thì nên mua, còn cả năm dùng xe chưa tới hết đầu ngón tay thì khi nào cần đi thuê hơn. Giờ mỗi tháng mất 50% thu nhập chỉ để trả cho con xe đắp chiếu không đi đến. Xe cộ là tiêu sản, mua chỉ để sĩ với đời thôi”.

Không ít ý kiến lại tập trung vào cách tính khoản vay, cho rằng khoản này cần được đặt cạnh số tiền thực tế còn lại mỗi tháng sau khi đã trừ các chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ nhìn vào tổng thu nhập.

“Đã vay thì phải cân đối tiền trả hàng tháng so với khoản dư ra chứ ai lại đi so với thu nhập. Ngay bây giờ vẫn còn tính sai thì khó cho nhà bác rồi”.

Trong khi đó, một số người nhìn việc mua ô tô dưới góc độ tài chính khác, cho rằng xe là tài sản phục vụ nhu cầu cá nhân nên quyết định mua hay không còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và khả năng chấp nhận chi phí của mỗi người.

“Tài sản mà sinh lợi nhuận thì nên đầu tư, tiêu sản ngốn tiền thì không nên đầu tư. Làm gì cho nhẹ đầu thì làm, nhưng áp lực mới có động lực kiếm tiền. Mua xe mới là đúng nhé. Mua xe cũ, không biết coi xe thì tiền sửa gấp đôi tiền xe, xe lướt cũng ổn lắm nhưng phải biết về xe”.

Cũng có người cho rằng nếu khoản vay vẫn nằm trong khả năng chi trả và chiếc xe thực sự mang lại sự thuận tiện cho gia đình, áp lực tài chính hiện tại chưa chắc đã khiến quyết định mua xe trở nên đáng tiếc.

“Ít ra bạn vẫn có thu nhập và khoản vay trả trong kiểm soát được. Khi bạn muốn thì cứ mua, còn sức khỏe làm ra tiền thì trả dần cũng xong. Chứ bạn nghe mấy lời góp ý dư dả rồi mua thì lúc đó già mất. Nhiều khi lúc đó chả đam mê nữa. Biết mua ô tô là tiêu sản, nhưng nó phục vụ gia đình mình, mình cảm thấy hài lòng là được. Không sao cả”.

BÀI TOÁN CẦN TÍNH TRƯỚC KHI VAY MUA Ô TÔ

Trước khi vay tiền mua ô tô, cần xác định rõ nhu cầu và mục đích sử dụng xe. Tùy vào việc xe phục vụ đi lại hàng ngày, công việc hay hoạt động kinh doanh như chạy dịch vụ mà dòng xe và mức chi phí phù hợp sẽ khác nhau.

Xác định đúng nhu cầu ngay từ đầu giúp bạn lựa chọn chiếc xe vừa đáp ứng mục đích sử dụng, vừa phù hợp với khả năng tài chính, tránh phải vay quá nhiều cho một mẫu xe vượt quá nhu cầu thực tế.

Bên cạnh giá mua, ô tô còn kéo theo nhiều khoản chi phí trong quá trình sử dụng như nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo hiểm, đăng kiểm, gửi xe và các chi phí vận hành phát sinh. Đây là những khoản cần được tính vào ngân sách ngay từ đầu để có cái nhìn đầy đủ về số tiền phải chi mỗi tháng, thay vì chỉ tập trung vào khoản trả nợ.

Cần tính các khoản nuôi xe vào ngân sách ngay từ đầu để có cái nhìn đầy đủ về số tiền phải chi mỗi tháng, thay vì chỉ tập trung vào khoản trả nợ

Với những trường hợp sử dụng ô tô để tạo thêm thu nhập, chẳng hạn chạy dịch vụ, cho thuê hoặc kinh doanh vận tải, nguồn tiền thu được từ chiếc xe có thể hỗ trợ một phần chi phí trả nợ.

Tuy nhiên, doanh thu không đồng nghĩa với lợi nhuận. Các khoản nhiên liệu, bảo trì, khấu hao, phí vận hành và thời gian sử dụng xe đều cần được tính toán để xác định số tiền thực tế còn lại.

Trước khi ký hợp đồng vay, cũng cần tìm hiểu kỹ các điều kiện cấp tín dụng và hồ sơ cần chuẩn bị. Khả năng chứng minh thu nhập, lịch sử tín dụng, tài sản bảo đảm và giấy tờ liên quan đến chiếc xe thường là những yếu tố được xem xét. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nắm rõ các điều kiện từ đầu giúp quá trình vay thuận lợi hơn.

Chi phí vay cũng là yếu tố cần được cân nhắc kỹ. Không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất ban đầu mà cần xem xét toàn bộ khoản phải trả trong suốt thời gian vay bao gồm các loại phí liên quan và những điều kiện đi kèm. So sánh nhiều phương án tín dụng trước khi quyết định sẽ giúp xác định được khoản vay phù hợp hơn với kế hoạch tài chính.

Quan trọng nhất vẫn là xác định chính xác số tiền cần vay và khả năng trả nợ mỗi tháng. Khoản vay thường phụ thuộc vào giá trị chiếc xe và số tiền có thể thanh toán trước.

Thay vì lấy toàn bộ thu nhập làm cơ sở tính toán, nên trừ trước các khoản sinh hoạt cố định, tiền nhà, chi phí cho gia đình, các khoản nợ hiện có và một phần dự phòng. Số tiền còn lại mới là cơ sở thực tế để xác định mức trả góp phù hợp.

Thời hạn vay cũng ảnh hưởng trực tiếp đến áp lực tài chính. Kéo dài thời gian vay có thể làm giảm số tiền phải trả mỗi tháng nhưng đồng thời tổng chi phí lãi trong suốt khoản vay thường sẽ tăng.

Ngược lại, thời hạn ngắn giúp giảm thời gian chịu lãi nhưng đòi hỏi khả năng trả nợ hằng tháng cao hơn. Vì vậy, thời hạn vay cần được cân đối với dòng tiền ổn định của gia đình, thay vì chỉ lựa chọn phương án có mức trả hàng tháng thấp nhất.

Tùy vào điều kiện tài chính và hồ sơ tín dụng, người vay có thể cân nhắc các hình thức vay có hoặc không có tài sản bảo đảm. Mỗi hình thức có điều kiện, chi phí và thời hạn khác nhau.

Việc lựa chọn cần dựa trên nhu cầu sử dụng xe, nguồn thu nhập ổn định và khả năng duy trì khoản thanh toán trong suốt thời gian vay, để việc sở hữu ô tô không trở thành áp lực quá lớn đối với ngân sách gia đình.