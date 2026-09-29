Ðể người lao động tìm đến Công đoàn

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Longwell (phường Dầu Giây) trao quà đến công nhân lao động. Ảnh: CĐCC

Lấy người lao động làm trung tâm

Tại Công ty TNHH Longwell (phường Dầu Giây), những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp và NLĐ mà ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy, nhất là đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ những chuyến đi thực tế đến tận nhà công nhân để thăm hỏi, nắm bắt đời sống, đến việc trao quà, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở…, CĐCS đã kịp thời tiếp thêm động lực để NLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp Tết Trung thu vừa qua, CĐCS đã tặng quà cho trên 6 ngàn đoàn viên, NLĐ trị giá 300 ngàn đồng/người.

Điều đáng ghi nhận là nhiều hoạt động chăm lo được CĐCS triển khai xuất phát từ những nhu cầu thực tế của NLĐ. Bà Hỏa Thị Phương Nhi, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Longwell cho biết: Ngoài các phúc lợi chăm lo thường xuyên, CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động lấy ý kiến NLĐ và tổng hợp nội dung thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các chính sách phúc lợi chú trọng các chế độ có lợi hơn cho NLĐ như: chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, bố trí phòng vắt - trữ sữa, tạo điều kiện về thời giờ nghỉ…

Tại nhiều doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn trực tiếp đến nơi ở, thăm hỏi gia đình đoàn viên khó khăn, động viên con công nhân vượt khó học tập đã góp phần đưa hoạt động Công đoàn đến gần hơn với NLĐ. Qua những việc làm cụ thể, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn không chỉ thể hiện tại nơi làm việc mà còn lan tỏa đến gia đình, trở thành nguồn động viên để đoàn viên yên tâm lao động, sản xuất.

Điển hình, CĐCS Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (xã Bình Minh) phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm, hỗ trợ gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi đợt ngập do mưa lớn kéo dài trong ngày 22 và 23-9 vừa qua. Không quản ngại đường sá ngập nước, cán bộ Công đoàn đã mang theo lương thực, thực phẩm, trực tiếp lội nước đến tận nhà để trao hỗ trợ, động viên công nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Việc làm thiết thực này không chỉ giúp NLĐ vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn cho thấy sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với NLĐ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Ông Nguyễn Thanh Trực, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam cho biết: Điều quan trọng nhất là tổ chức Công đoàn phải chứng minh được vai trò bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ. Khi quyền lợi được quan tâm, khó khăn được chia sẻ, tiếng nói được lắng nghe và kiến nghị được giải quyết, Công đoàn sẽ trở thành điểm tựa vững chắc của NLĐ. Đó cũng là nền tảng để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thu hút đông đảo NLĐ gia nhập Công đoàn.

Ðổi mới cách tiếp cận

Trong quý III-2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, củng cố và kiện toàn tổ chức Công đoàn sau sắp xếp. Theo đó, trong quý III-2026 đã phát triển mới trên 11 ngàn đoàn viên, thành lập mới 102 CĐCS. Tính đến nay, thành phố có gần 2,5 ngàn CĐCS với hơn 763 ngàn đoàn viên, tỷ lệ tập hợp đạt 94,7%.

Theo ông Đào Minh Tân, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, để NLĐ chủ động tìm đến Công đoàn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng hoạt động mà còn phải đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận đoàn viên. Cán bộ Công đoàn từng khu vực thường xuyên sâu sát địa bàn, chủ động trò chuyện, lắng nghe và nắm bắt những vấn đề NLĐ quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập đòi hỏi sự nỗ lực của cán bộ Công đoàn.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS. Không chỉ am hiểu pháp luật lao động, cán bộ Công đoàn còn cần có kỹ năng đối thoại, thương lượng, xử lý tình huống và khả năng chia sẻ, đồng hành với đoàn viên. Mỗi cán bộ CĐCS phải thực sự là cầu nối giữa NLĐ với người sử dụng lao động; đồng thời là người đại diện đáng tin cậy khi đoàn viên cần tư vấn, hỗ trợ.

Anh Lê Văn Sỹ, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Amata cho biết: Hiện những vấn đề NLĐ quan tâm thường gắn liền với việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ chính sách và đời sống gia đình. Vì vậy, mỗi hoạt động chăm lo của CĐCS phải xuất phát từ những nhu cầu cụ thể; đồng thời bảo đảm NLĐ được tiếp cận thông tin và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn.

“Các cấp Công đoàn đồng hành với NLĐ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong đó, cần quan tâm hơn đến những nhóm NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lao động xa quê, công nhân nuôi con nhỏ và những trường hợp gặp biến cố đột xuất. Việc rà soát, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên sẽ giúp Công đoàn có phương án hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu thụ hưởng”- anh Lê Văn Sỹ chia sẻ.

Trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, hoạt động Công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ, hướng sâu về cơ sở, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm của mọi hoạt động. Khi Công đoàn hiện diện đúng lúc, đồng hành từ những vấn đề thiết thực trong việc làm, thu nhập, đời sống NLĐ, sẽ từng bước tạo niềm tin, để đoàn viên không chỉ tham gia mà còn chủ động tìm đến, xem Công đoàn là chỗ dựa tin cậy vững chắc.

Từ đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm lo đến tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, các cấp Công đoàn thành phố đang từng bước xây dựng niềm tin, để NLÐ chủ động tìm đến tổ chức Công đoàn khi cần được hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi.