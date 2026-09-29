Xe Trung Quốc vẫn có khả năng vào Mỹ?

Theo Nikkei, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đưa ra thỏa thuận cho phép xe Trung Quốc bán hoặc sản xuất tại Mỹ. Trước đó, ngành công nghiệp ôtô từng kỳ vọng ông Trump có thể cho phép các hãng như BYD xây nhà máy tại Mỹ để đổi lấy việc tạo việc làm.

Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không đưa ra thỏa thuận cho phép Trung Quốc bán hoặc sản xuất tại Mỹ như giới quan sát hy vọng trước đó.

Xe Trung Quốc gần như bị loại khỏi thị trường Mỹ do thuế nhập khẩu vượt mức 100%, cùng các hạn chế đối với phần mềm trên xe. Liên minh Đổi mới Ôtô, với các thành viên như GM và Toyota, ủng hộ dự luật hạn chế nhập khẩu, sản xuất và bán xe hoặc phần mềm liên quan đến Trung Quốc. Việc Mỹ nhanh chóng nới lỏng quy định là khó xảy ra, đặc biệt trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xe Trung Quốc cuối cùng vẫn có thể tìm cách vào Mỹ. Theo GlobalData, thị phần ôtô thương hiệu Trung Quốc trên toàn cầu có thể tăng từ 15% năm 2021 lên 24% năm 2026, trong khi xuất khẩu ôtô Trung Quốc có thể lần đầu vượt 10 triệu xe trong năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xe Trung Quốc cuối cùng vẫn có thể tìm cách vào Mỹ. Giá xăng cao và giá xe mới tại Mỹ tiếp tục tăng do lạm phát đang thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm hơn đến các mẫu xe giá rẻ.

Trung Quốc cũng đang dẫn trước Mỹ về thị trường xe điện. MarkLines dự báo EV chiếm 16% doanh số toàn cầu trong quý II/2026, với tỷ lệ 34% tại Trung Quốc nhưng chỉ 6% tại Mỹ. Trong khi đó, giá xăng cao và giá xe mới tại Mỹ tiếp tục tăng do lạm phát đang thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm hơn đến các mẫu xe giá rẻ.

Các hãng xe Mỹ cũng ngày càng hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Stellantis và Ford đã mở rộng quan hệ với các đối tác Trung Quốc tại nhiều thị trường. Một số chuyên gia cho rằng những thương hiệu này cuối cùng có thể bán tại Mỹ những mẫu EV phát triển dựa trên công nghệ Trung Quốc.

Một số chuyên gia cho rằng những thương hiệu Mỹ cuối cùng có thể bán những mẫu EV phát triển dựa trên công nghệ Trung Quốc ngay tại đất nước cờ hoa, đi kèm giá sàn và các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu.

Việc đóng cửa thị trường và áp thuế cao có thể làm giảm cạnh tranh, đẩy giá xe lên và hạn chế đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, Mỹ có thể cân nhắc mở cửa thị trường ở mức độ nhất định, đi kèm giá sàn và các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu.