Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Chủ đề của tuần lễ: Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.

Theo kế hoạch, các xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức tuần lễ từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 7-10-2026. Trong đó, lễ khai mạc hoặc hoạt động phát động tuần lễ được tổ chức vào lúc 8h ngày 1-10-2026 hoặc gắn với kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam (2-10); khuyến khích kết nối, lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục, văn hóa của địa phương.

Một số hoạt động trọng tâm gồm: tổ chức lễ khai mạc hoặc hoạt động phát động tuần lễ; một số mô hình hoạt động gắn với nhu cầu học tập thực tế của người dân và người lao động; công tác thông tin, tuyên truyền.