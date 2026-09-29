Xuất khẩu cá ngừ chỉ tăng 2%, Mỹ vẫn giữ vai trò chủ lực

Theo VASEP, tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu gần 90 triệu USD cá ngừ, tăng 2% so với cùng kỳ. Kim ngạch gần như đi ngang so với tháng 7, nhưng có sự phân hóa khá rõ giữa các thị trường.

Mỹ tiếp tục đứng đầu với 35 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ, dù giảm khoảng 8% so với tháng 7. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đạt 248 triệu USD, tăng 8%.

(Ảnh minh họa)

Mức tăng này giúp Mỹ tiếp tục là động lực quan trọng nhất của ngành. Tuy nhiên, những tháng cuối năm sẽ khó đoán hơn khi thuế bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam bắt đầu tác động đến các đơn hàng mới từ cuối tháng 7.

Nhà nhập khẩu sẽ phải tính lại giá mua, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng đứng trước sức ép chia sẻ một phần chi phí thuế để giữ khách.

VASEP đánh giá, đây sẽ là phép thử đối với khả năng giữ đơn hàng của cá ngừ Việt Nam tại Mỹ. Tác động có thể chưa phản ánh đầy đủ trong số liệu tháng 8 do có độ trễ giữa thời điểm ký hợp đồng, giao hàng và thông quan.

Trong khi Mỹ vẫn là trụ cột, Nga đang nổi lên như một thị trường có tốc độ tăng đáng chú ý. Sau 8 tháng, xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt 38 triệu USD, tăng 56%. Đây là một trong những mức tăng cao nhất trong nhóm thị trường lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với ngành thủy sản, Nga là thị trường có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng. Người tiêu dùng Nga có truyền thống sử dụng nhiều sản phẩm thủy sản, trong đó có cá ngừ đóng hộp, cá ngừ đông lạnh và các sản phẩm chế biến tiện lợi.

Việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên trong việc mở rộng giao thương, tăng tính ổn định của chuỗi cung ứng và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác dài hạn.

Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA) cũng đang là nền tảng quan trọng giúp nhiều mặt hàng Việt Nam, trong đó có thủy sản, tiếp cận thị trường Nga với điều kiện thuận lợi hơn.