Tăng tốc trong đợt cao điểm 45 ngày khám sức khoẻ toàn dân

Ghi nhận tại xã Hưng Mỹ, nhiều bà con tuổi cao, mắc bệnh mãn tính không giấu được niềm vui khi được các y, bác sĩ Trạm Y tế xã đến tận nhà để kiểm tra sức khoẻ.

Ông Lê Văn Chiến, ngụ ấp Hoà Mỹ, xã Hưng Mỹ, mang nhiều di chứng sau cơn tai biến, phấn khởi chia sẻ: “Tôi bị tai biến nhiều năm, lại thêm bướu cổ, hở van tim, sạn thận nên đi đứng rất khó khăn. Nay có bác sĩ đến tận nhà thăm khám, đo điện tim, tư vấn hoàn toàn miễn phí, gia đình mừng lắm”.

Cùng chung niềm vui, bà Võ Thị Nguyệt, ngụ ấp Hoà Mỹ, xã Hưng Mỹ, cho biết: “Có đoàn lưu động về tận ấp, người dân đỡ vất vả chuyện đi lại. Ðội ngũ y, bác sĩ thăm khám tận tình, chu đáo”.

Trạm y tế tại địa phương thành lập tổ lưu động đến tận địa bàn dân cư để khám, tư vấn sức khoẻ cho người dân.

Ðể phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn, Trạm Y tế xã Hưng Mỹ đã chủ động thành lập các tổ lưu động đến tận địa bàn dân cư để khám, tư vấn sức khoẻ cho bà con. Người dân sẽ được thực hiện kỹ thuật kiểm tra, sàng lọc cơ bản như: siêu âm, đo huyết áp, đo điện tim...

Bác sĩ Phan Văn Ðuốc, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Hưng Mỹ, cho biết: “Mỗi tổ lưu động gồm 3 cán bộ, mang theo trang thiết bị cần thiết phối hợp với đơn vị hỗ trợ để đo điện tim, siêu âm ngay tại địa bàn. Riêng các trường hợp già yếu, bệnh nặng, đi lại khó khăn, chúng tôi đến tận nhà thăm khám, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào”.

Khác với phương thức thụ động chờ người dân đến cơ sở y tế như trước đây, đợt cao điểm lần này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ khi đưa dịch vụ y tế về cơ sở, bám sát các khóm, ấp và cụm dân cư.

Ông Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Tỉnh chỉ đạo không tập trung khám cố định tại các trạm y tế, mà ra quân đồng loạt về tận xóm, ấp, khu vực đông dân cư. Mục tiêu cốt lõi là mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện nhất, ít di chuyển nhất. Bước sang năm 2027, tỉnh không chỉ dừng lại ở khám sàng lọc mà gắn liền với việc xây dựng phác đồ điều trị, quản lý bệnh nền sát với thực tế từng địa bàn, đồng thời, tăng cường y, bác sĩ chuyên môn sâu hỗ trợ tuyến cơ sở để kiểm tra và phát hiện kịp thời bệnh nền cho bà con”.

Việc tổ chức khám, sàng lọc tạo cơ sở để ngành y tế từng bước quản lý sức khoẻ người dân một cách chủ động, liên tục và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 1.729.000 người được khám sức khoẻ và khám sàng lọc định kỳ, đạt gần 81%. Việc tổ chức khám, sàng lọc cũng tạo cơ sở để ngành y tế từng bước quản lý sức khoẻ người dân một cách chủ động, liên tục và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Khám sức khoẻ toàn dân là chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Ðể chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống thì việc nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc đóng vai trò rất quan trọng. Qua đó, từng bước hình thành thói quen chủ động theo dõi, chăm sóc và quản lý sức khoẻ, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.