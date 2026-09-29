Mỹ, Trung dự định giảm thuế 30 tỷ USD hàng hóa

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 24-9. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo ngày 27-9, cơ chế mang tên “30-30” sẽ do một hội đồng thương mại giám sát, tập trung vào các mặt hàng được coi là không nhạy cảm. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố mức thuế cụ thể cũng như thời điểm áp dụng chính thức.

Danh mục hàng hóa được đề xuất khá đa dạng. Trung Quốc xem xét ưu đãi cho 1.619 mặt hàng của Mỹ, bao gồm nông sản, sản phẩm chăn nuôi, than và thiết bị y tế. Trong khi đó, Mỹ cân nhắc giảm thuế cho 77 mặt hàng từ Trung Quốc, chủ yếu là đồ dùng trẻ em, sản phẩm chăm sóc cá nhân và dụng cụ thể thao.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi hai nước đồng ý gia hạn thêm 2 tháng lệnh đình chiến thuế quan, đến ngày 10-1-2027. Washington cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc Bắc Kinh thực hiện các cam kết, trong đó có nhập khẩu nông sản và năng lượng từ Mỹ.

Dù vậy, bất đồng về nguồn cung đất hiếm vẫn là trở ngại lớn. Mỹ cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ cam kết, trong khi Bắc Kinh đề xuất kéo dài thời gian đình chiến.

Giới quan sát nhận định cơ chế mới có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để giải quyết các vấn đề cốt lõi trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.