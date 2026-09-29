25 nhà tài phiệt chi 850 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Dữ liệu tài chính bầu cử liên bang do Business Insider phân tích cho thấy tính đến nay, 25 cá nhân và gia tộc giàu nhất nước Mỹ đã rót khoảng 850 triệu USD vào các chiến dịch chính trị.

Thay vì tài trợ trực tiếp cho các ứng viên, đại bộ phận dòng tiền khổng lồ này được chuyển qua các Siêu Ủy ban Hành động Chính trị (Super PAC) – những tổ chức được phép huy động và chi tiêu không giới hạn cho hoạt động vận động tranh cử.

Đứng sau nguồn tài chính kỷ lục này là những gương mặt quen thuộc trong giới tinh hoa toàn cầu, như CEO SpaceX Elon Musk, nhà tài phiệt Phố Wall Jeff Yass, người thừa kế tập đoàn Walmart Jim Walton cùng nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu.

Từ trái sang phải: George Soros, Elon Musk và anh em nhà Winklevoss. Ảnh: GI

Cuộc đua giữa các gia tộc và ông trùm tài chính

Dẫn đầu danh sách tài trợ là gia đình nhà tài phiệt George Soros cùng hai người con trai Alex và Jonathan Soros, với tổng số tiền đóng góp vượt mốc 103,3 triệu USD. Trong đó, gia tộc này đã rót hàng chục triệu USD vào Democracy PAC – Super PAC giữ vai trò đầu mối điều phối tài chính chủ lực cho phe Dân chủ.

Ở phe đối lập, nhà sáng lập tập đoàn Susquehanna International Group Jeff Yass đứng thứ hai với khoảng 95,3 triệu USD quyên góp. Tỷ phú theo chủ nghĩa tự do này đã chi 20 triệu USD cho V-PAC để ủng hộ chiến dịch bầu cử Thống đốc bang Ohio của ông Vivek Ramaswamy, cùng hàng chục triệu USD cho các tổ chức vận động tranh cử khác.

Bám sát phía sau là người giàu nhất thế giới Elon Musk, với tổng mức tài trợ đạt gần 91 triệu USD. Sau giai đoạn bất đồng ngắn với ông Donald Trump, CEO Tesla đã nối lại các khoản đóng góp quy mô lớn cho phe Cộng hòa. Điểm đến lớn nhất của dòng tiền này là America PAC – tổ chức do chính Musk đồng sáng lập – với hơn 50 triệu USD, bên cạnh hai khoản tài trợ trị giá 10 triệu USD mỗi bên dành cho các Super PAC chủ lực của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Hạ viện.

Các nhà tài trợ lớn khác ủng hộ phe bảo thủ và Đảng Cộng hòa còn có: Richard và Elizabeth Uihlein (ông trùm vận chuyển Uline, 70 triệu USD), Miriam Adelson (sòng bạc Las Vegas Sands, 67,6 triệu USD), Paul Singer (quỹ đầu cơ Elliott Management, 53,2 triệu USD), Ken Griffin (quỹ đầu cơ Citadel, 32,5 triệu USD), Stephen Schwarzman (quỹ đầu tư Blackstone, 31,8 triệu USD), Diane Hendricks (tập đoàn cung ứng vật liệu xây dựng ABC Supply, 26,2 triệu USD) và Kelcy Warren (tập đoàn năng lượng Energy Transfer Partners, 13 triệu USD).

Làn sóng tài trợ từ tiền mã hóa và AI

Điểm đáng chú ý nhất trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 là sự bùng nổ quyên góp từ giới công nghệ mới nổi, đặc biệt là lĩnh vực tiền mã hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong ngành tiền mã hóa, cựu CEO Chris Larsen của Ripple, cùng vợ và công ty Ripple Labs đã đóng góp tổng cộng 65,7 triệu USD, trong đó riêng Ripple đã gửi 48 triệu USD cho Siêu PAC Fairshake. Cùng lúc đó, anh em tỷ phú Tyler và Cameron Winklevoss (sáng lập sàn giao dịch Gemini) cùng quỹ Winklevoss Capital đã đóng góp 52,6 triệu USD, bao gồm các khoản quyên góp bằng Bitcoin trị giá hơn 20 triệu USD cho PAC MAGA Inc. ủng hộ ông Trump.

Trong lĩnh vực AI, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và vợ Anna đã chi 50 triệu USD, chia đều cho Super PAC ủng hộ các ứng cử viên thúc đẩy phát triển AI và PAC MAGA Inc.

Các nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng của Andreessen Horowitz bao gồm Ben Horowitz (đã chi 45,3 triệu USD) và Marc Andreessen (chi 42,8 triệu USD) cũng rót hàng chục triệu USD vào các quỹ tài trợ cho AI và tiền mã hóa.

Việc 25 cá nhân có thể đổ gần 1 tỷ USD vào một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ phản ánh mức độ tập trung quyền lực tài chính chưa từng có trong lịch sử chính trường Mỹ. Bởi vậy, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới dự báo sẽ rất khốc liệt.