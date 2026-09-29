Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Thế giới tiếp đà tăng, trong nước sắp điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 28/9 tiếp tục tăng. Giá dầu Brent đã vượt mức 105 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 28/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,92%, lên mức 105,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI kết phiên ở mức 92,6 USD/thùng, tăng 0,2%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/9), giá dầu WTI tiếp tục được điều chỉnh đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h58' ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 93,23 USD/thùng, tăng 0,68% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế bởi kỳ vọng các cuộc trao đổi ngoại giao có thể hỗ trợ khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá dầu quốc tế có thời điểm tăng hơn 4 USD/thùng vào đầu phiên 28/9, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Song đà tăng của giá dầu sau đó thu hẹp khi thị trường kỳ vọng các nhà trung gian Qatar sẽ tổ chức đàm phán với cả hai bên, qua đó mở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước sắp được điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, các nhà trung gian Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York và với phía Mỹ trong ngày 28/9 hoặc 29/9. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào một phiên bản đã chỉnh sửa của bản đề xuất lộ trình 7 ngày chấm dứt xung đột mà Tehran đưa ra vào tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất dầu chủ chốt ở Trung Đông đã phục hồi trong tháng 9 lên 12,8 triệu thùng mỗi ngày, kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ vào cuối tháng 2.

Việc này diễn ra sau khi lượng hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz hồi phục, dự kiến ​​đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này, do Saudi Arabia chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura sau các cuộc tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 1/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (29/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.