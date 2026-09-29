Phố Wall đỏ lửa khi giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng cao

Phố Wall chịu áp lực khi giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo lên mức cao nhất nhiều năm - Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch đầu tuần trong sắc đỏ khi áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu gia tăng. S&P 500 giảm 59,72 điểm, tương đương 0,8%, xuống 7.683,69 điểm. Dow Jones Industrial Average mất 347,11 điểm, tương đương 0,7%, còn 51.481,51 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,9%.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại Phố Wall sau khi thị trường vừa có tuần giao dịch tích cực. Đáng chú ý, áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh khiến cổ phiếu phải cạnh tranh với một kênh đầu tư có mức sinh lời hấp dẫn hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,23%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên 5,57%, quay lại vùng chưa từng được ghi nhận kể từ năm 2004. Đây là một trong những yếu tố quan trọng gây sức ép lên định giá cổ phiếu, đặc biệt là các doanh nghiệp tăng trưởng và nhóm công nghệ.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến thị trường giảm điểm là diễn biến của giá dầu. Những bất ổn liên quan tới khả năng kiểm soát dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường năng lượng.

Reuters cho biết giá dầu tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một đề xuất từ Iran liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Dù giá dầu sau đó hạ nhiệt khỏi mức cao nhất trong phiên khi xuất hiện kỳ vọng các bên có thể tiếp tục đàm phán, mặt bằng giá vẫn đủ cao để làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo AP, hợp đồng dầu Brent được giao dịch sôi động nhất, có thời điểm tăng mạnh, trong khi giá dầu Brent kết phiên ở khoảng 97,83 USD/thùng, tăng 0,4%. Giá dầu WTI cũng duy trì ở mức cao. Trước đó, dầu Brent từng vượt 100 USD/thùng trong phiên.

Giá năng lượng tăng tạo ra tác động kép đối với thị trường. Một mặt, chi phí nhiên liệu cao hơn có thể làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Mặt khác, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực lạm phát có thể gia tăng, qua đó hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ.

Reuters dẫn nhận định của giới đầu tư rằng diễn biến tại Iran đang tác động tới giá dầu, từ đó ảnh hưởng tới lạm phát và cuối cùng là lãi suất. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp và chi phí vay của nền kinh tế cũng chịu sức ép, trong khi giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai bị chiết khấu cao hơn.

Trong bức tranh chung tiêu cực, Nvidia trở thành điểm sáng đáng chú ý. Cổ phiếu hãng sản xuất chip tăng khoảng 1,7% và đóng vai trò hạn chế đà giảm của các chỉ số chính.

Động lực chính đến từ việc Nvidia công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu với quy mô kỷ lục. Công ty nâng quy mô ủy quyền mua lại cổ phiếu thêm 150 tỷ USD, mức tăng lớn nhất trong lịch sử chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp này và vượt chương trình 110 tỷ USD mà Apple công bố năm 2024.

Diễn biến của Nvidia cho thấy câu chuyện đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là một trong những động lực quan trọng đối với nhóm công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, khả năng chống đỡ của nhóm này trước áp lực từ lãi suất cao cũng đang được thị trường kiểm nghiệm rõ hơn.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Tesla giảm sau khi JPMorgan hạ giá mục tiêu đối với doanh nghiệp sản xuất xe điện. Nhóm hàng không cũng chịu sức ép do chi phí nhiên liệu tăng. American Airlines giảm 2,5%, trong khi United Airlines mất 2,2%. Cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng cũng giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn tương đối của tài sản không lợi tức như vàng.

Phiên giảm ngày 28/9 diễn ra sau khi Phố Wall vừa ghi nhận một tuần tích cực. Phiên cuối tuần trước, S&P 500 tăng 0,51%, Nasdaq tăng 0,48% và Dow Jones tăng 0,93%, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ và AI đóng vai trò hỗ trợ đáng kể.

Tuy nhiên, bước sang tuần mới, thị trường phải đối mặt với nhiều biến số. Giá dầu, lợi suất trái phiếu và triển vọng chính sách tiền tệ tiếp tục là những yếu tố được nhà đầu tư theo dõi sát.

Reuters cho biết thị trường đang định giá khả năng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10, trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu tăng mạnh đang khiến bài toán định giá cổ phiếu trở nên khó khăn hơn.

Đối với Phố Wall, phiên 28/9 vì vậy không đơn thuần là một phiên điều chỉnh. Diễn biến này phản ánh sự giằng co giữa hai lực kéo lớn: một bên là kỳ vọng tăng trưởng, đặc biệt từ AI và công nghệ, bên kia là áp lực từ giá năng lượng, lạm phát và mặt bằng lãi suất.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá dầu và lợi suất trái phiếu nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với hướng đi của các chỉ số chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, sức mạnh của nhóm công nghệ, cùng các số liệu kinh tế và lạm phát được công bố trong những ngày tới, sẽ cung cấp thêm cơ sở để nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.