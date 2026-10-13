Tình quân dân ở Ea Drông

Bộ đội về làng đường thông, nhà sạch

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ea Drông có 32 thôn, buôn, dân số gần 24.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, buôn nên việc hỗ trợ chính quyền địa phương chỉnh trang đường giao thông, khơi thông kênh mương, bến nước, vệ sinh khu sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân. Xác định điều đó, Trung đoàn 95 đã tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở Ea Drông.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 giúp người dân xã Ea Drông nạo vét kênh mương.

Trong những ngày về Ea Drông, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung cải tạo, chỉnh trang 32 tuyến đường liên thôn, buôn với tổng chiều dài hơn 26km; phát quang, nạo vét hơn 15km kênh mương nội đồng, bến nước và đường dân sinh; vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các cơ quan, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng và 4 trường học...

Không khí lao động còn được nối tiếp bằng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và nhân dân tham gia. Quá trình cùng làm, cùng hưởng kết quả từ những công việc cụ thể đã tạo thêm sự gần gũi giữa đơn vị với địa phương. Đồng chí H’Thúy Mlô, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Drông đánh giá: “Hoạt động phối hợp của Trung đoàn 95 tại địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân”.

Hiệu quả dân vận vì thế không chỉ nằm ở bao nhiêu ki-lô-mét đường được phát quang hay kênh mương được khơi thông mà còn ở cách bộ đội cùng nhân dân giải quyết những việc thiết thân của buôn làng.

Gần dân để dân tin

Gần dân, gắn bó với dân, những năm qua, Trung đoàn 95 tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Ea Drông từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; chung tay, góp sức hỗ trợ địa phương hoàn thành một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Được bộ đội Trung đoàn 95 đồng hành, hỗ trợ, “tặng cần câu”, từ năm 2022 đến nay, ở Ea Drông đã có 4 hộ dân thoát nghèo bền vững, hàng chục cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được chắp cánh đến trường. Từ cuối năm 2025, Trung đoàn phối hợp với các lực lượng thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”, theo đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động, phổ biến pháp luật, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, giao lưu văn hóa và hỗ trợ người dân tại Ea Drông tiếp cận, làm quen với công tác chuyển đổi số. Ban ngày, bộ đội cùng nhân dân làm đường giao thông, xây dựng các công trình đoàn kết quân dân; đêm về, dưới mái nhà sàn, những lớp “bình dân học vụ số”, tuyên truyền, phổ biến pháp luật... do bộ đội tổ chức luôn thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ba năm qua, mô hình “Buôn tôi ngày mới” với sự tham gia của Trung đoàn 95 được triển khai tại buôn Tung Krắk, tập trung hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, tiếp sức học sinh vượt khó, chỉnh trang nhà sinh hoạt cộng đồng đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng ra các thôn, buôn trong xã. Chứng kiến sự đổi thay rõ rệt của buôn làng, ông Y Thuy Niê, Trưởng buôn Tung Krắk cho biết: “Có bộ đội Trung đoàn 95 chung tay giúp đỡ, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, khang trang, vì thế ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ an ninh, trật tự của người dân được nâng cao. Các hộ nghèo cũng chí thú làm ăn, quyết tâm vượt khó vươn lên”.

Thượng tá Phạm Lê Văn, Chính ủy Trung đoàn 95 cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu của người dân để lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp. Trong đó tập trung giúp dân xây dựng từ một đến hai mô hình phát triển kinh tế, phối hợp với các trường chỉnh trang cảnh quan. Các hoạt động kết nghĩa với địa phương sẽ được duy trì theo hướng rõ nội dung, rõ trách nhiệm, trở thành những phần việc thường xuyên”.

Từ những con đường được phát quang, dòng kênh được khơi thông đến con giống trao cho hộ khó khăn hay những buổi tuyên truyền pháp luật trong nhà văn hóa buôn, điểm chung chính là sự hiện diện của bộ đội Trung đoàn 95 luôn đồng hành với nhân dân. Khi việc dân cần được bộ đội cùng làm sẽ góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh và “thế trận lòng dân” ngày càng bền chắc.