Góp ý 5 dự thảo Luật trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tập trung góp ý đối với 5 dự thảo Luật gồm: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Nội dung góp ý tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến thực tiễn thi hành, nhất là yêu cầu đồng bộ với quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát những quy định có thể phát sinh chồng chéo; đồng thời bổ sung các cơ chế phù hợp để nâng cao hiệu quả hậu kiểm, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm tính khả thi của luật khi thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến tại hội thảo, gửi cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện các dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.