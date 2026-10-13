Quảng Ninh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ với quy mô lớn

Diễn tập khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh năm 2026 là cuộc diễn tập quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng và vũ khí, trang bị. Cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện, với hàng chục nội dung vận hành cơ chế và thực hành, thực binh, như: Xử trí tình huống A2, vòm phòng không bền vững, phòng thủ dân sự, bệnh viện dã chiến, bắn chiến đấu... Các nội dung được tổ chức theo kế hoạch, bảo đảm tính liên hoàn, sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, TP Quảng Ninh đã chủ động xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, phương án diễn tập; chuẩn bị các nội dung vận hành cơ chế, thực hành, thực binh khoa học, chặt chẽ, sát với đặc điểm địa bàn và tình hình thực tiễn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện sở chỉ huy diễn tập, khu vực thực binh; chuẩn bị chu đáo hệ thống thông tin liên lạc, công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy, quyết tâm tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo tại khai mạc.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh phát biểu tại khai mạc.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chủ trương, văn bản chỉ đạo của trên về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Cuộc diễn tập phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu tổ chức diễn tập bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành đúng cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Các tình huống giả định phải sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn, điều kiện tự nhiên, dân cư và yêu cầu nhiệm vụ của TP Quảng Ninh; chú trọng nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí những tình huống quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự.

Sau khai mạc, thực hiện nội dung diễn tập: Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; thực hiện lệnh động viên cục bộ của Chủ tịch nước.

Trung tướng Lê Văn Hướng lưu ý, thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân; từ đó đề ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan và khả năng tổ chức chỉ huy, thực hành tác chiến của các lực lượng. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau khi khai mạc, các khung tập đã tiến hành các nội dung diễn tập.