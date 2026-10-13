Phụ nữ Tây Ninh với tháng 10 đong đầy yêu thương

Bà Hồ Thị Hoàng Yến (bên phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh đến Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Chương trình là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Buổi họp mặt còn khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tri ân những đóng góp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng. Chương trình còn gắn với hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói", để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phụ nữ quan tâm. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, ý nghĩa của công tác Hội.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Một trong những khoảnh khắc xúc động tại buổi họp mặt là hoạt động trao hỗ trợ trị giá 210 triệu đồng cho em Đoàn Nguyễn Thiên Quỳnh thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đây là món quà nghĩa tình được đóng góp bởi các thế hệ cán bộ Hội, các nhà hảo tâm… những người từng gắn bó với mẹ của em.

Mẹ của Quỳnh là chị Nguyễn Thị Châu Thùy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, nguyên Phó Ban Công tác Phụ nữ Hội LHPN tỉnh. Hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội, từ những ngày đầu mới ra trường đến khi trưởng thành trong công việc, chị luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Dù ở vị trí nhân viên đánh máy hay khi đảm nhiệm vai trò Phó Ban Công tác Phụ nữ, chị vẫn tận tụy với công việc, được đồng nghiệp và cán bộ Hội các cấp yêu thương, quý trọng. Tháng 8 vừa qua, chị Thùy không may qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Hội LHPN tỉnh Tây Ninh trao sổ tiết kiệm từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho em Đoàn Nguyễn Thiên Quỳnh

Hiện nay, em Quỳnh đang học cấp 3 và sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi, không còn sức lao động. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, sau khi chị Thùy qua đời, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ Quỳnh. Tổng số tiền vận động được là 210 triệu đồng. Số tiền ấy có thể chưa đủ để lo liệu mọi chặng đường phía trước, nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và nghĩa tình sâu nặng của những người làm công tác Hội. Dù mồ côi mẹ nhưng tình yêu thương của những người "mẹ đỡ đầu" tại Tây Ninh sẽ luôn đồng hành cùng để em đi đến con đường trưởng thành.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, tặng hoa và quà chúc mừng 20/10 cho Anh hùng LLVTND và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ

Tham dự và phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ, hoạt động Hội LHPN tỉnh Tây Ninh và cơ sở trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, phát triển sinh kế, cải thiện đời sống.

Đặc biệt, hoạt động Hội cần hướng mạnh về cơ sở, thực hiện phương châm "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội"; quan tâm tập hợp, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ công nhân, phụ nữ ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành mái nhà chung ấm áp, điểm tựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ.

BTC trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam xét tặng

Cũng tại buổi họp mặt, 42 cá nhân là cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ Hội và hội viên phụ nữ tỉnh Tây Ninh được trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam xét tặng.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của các cá nhân cho sự nghiệp bình đẳng giới, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Qua đó, tiếp tục khích lệ cán bộ, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chung sức xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Theo Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, sau hơn 5 năm triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội đã huy động gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Từ những nguồn lực được kết nối, chương trình đã góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ học tập và tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.