Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp khi trận động đất mạnh đến 7,7 độ Richter đổ xuống Panama

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh tang thương khi trận động đất xảy ra vào khoảng 13h55 (giờ địa phương) chiều ngày 9/10 vừa qua gây chấn động mạnh trên khắp Panama.

Theo đó, tâm chấn của trận động đất được xác định nằm gần thị trấn Tonosí thuộc tỉnh Los Santos, hoặc cách cộng đồng Pitaloza Arriba thuộc tỉnh Herrera khoảng 10km về phía tây nam, với độ sâu tiêu cự khoảng 10km. Đây được đánh giá là một trong những trận động đất lớn hiếm hoi xảy ra tại khu vực đất liền của Panama với cường độ mạnh tới 7,7 độ Richter.

Trên khắp Panama đã trải qua hơn 200 trận dư chấn sau đó, bao gồm một dư chấn mạnh 6,9 độ xảy ra vào chiều cùng ngày, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và khiến chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ ban đầu đã phát thông báo nguy cơ cho một loạt quốc gia Trung và Nam Mỹ, nhưng các cảnh báo này sau đó đã được dỡ bỏ. May mắn chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích, nhưng đã có ít nhất 27 người bị thương.

Thống kê sơ bộ cho thấy, khoảng 420 căn nhà, hơn 400 trường học công lập, 13 nhà thờ, 7 khách sạn và 9 cây cầu bị hư hại. Các tỉnh miền trung như Veraguas, Herrera, Cocle và Los Santos chịu tổn thất nặng nề nhất. Hệ thống điện bị cắt tại 6 tỉnh và một số khu dân cư bị cô lập do sạt lở.

Sân bay Quốc tế Tocumen tại thủ đô Panama City từng phải tạm dừng hoạt động ngắn để kiểm tra an toàn trước khi mở cửa trở lại. Riêng Hoạt động của Kênh đào Panama vẫn diễn ra bình thường, dù các đội kỹ thuật đang rà soát liên tục để phát hiện hư hại tiềm ẩn.