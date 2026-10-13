Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề cao trách nhiệm, khách quan, công tâm, nghiêm minh và nhân văn

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: M.H

Phóng viên: Thưa đồng chí! Trong bối cảnh Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển quan trọng, nhất là vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi số, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai như thế nào để góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cơ sở.

Kịp thời xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026 phù hợp với chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ và 1 xuyên suốt”: Rõ nội dung, rõ đối tượng, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, rõ thời gian thực hiện, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát; chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến cơ sở, chuyển từ kiểm tra, giám sát bị động sang chủ động; từ phát hiện vi phạm sang phòng ngừa vi phạm; từ kiểm tra, giám sát bằng hồ sơ giấy sang kiểm tra, giám sát bằng dữ liệu số, chủ động ngay từ đầu, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, cấp ủy các cấp; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ lớn, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, như vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tăng trưởng hai con số; chuyển đổi số; đất đai, tài nguyên, đầu tư, tài chính, ngân sách, các dự án tồn đọng kéo dài; giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; mua sắm tài sản công, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; công tác cán bộ.

Cùng với đó, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán; rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí; công tác thu ngân sách Nhà nước và việc thực hiện đạo đức công vụ.

Thông qua kiểm tra, giám sát, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được nhận diện, kiến nghị giải pháp tháo gỡ kịp thời. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.

Quan điểm xuyên suốt là công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở, chủ động phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa. Không chỉ làm rõ hạn chế, khuyết điểm để xử lý theo quy định, công tác kiểm tra, giám sát còn phải góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phóng viên: Trước yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đâu là những yêu cầu cốt lõi đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đối với công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Cần tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm; những vấn đề nổi lên từ thực tiễn và được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Trong đó, chú trọng trách nhiệm thực thi công vụ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản công...

Đặc biệt, phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra và giám sát, giữa phòng ngừa và xử lý, giữa phát hiện vi phạm với yêu cầu khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Quá trình kiểm tra phải bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh; kết luận rõ đúng, sai, làm rõ bản chất, nguyên nhân, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời đề cao tính giáo dục, nhân văn, chủ động cảnh báo, chấn chỉnh, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Phóng viên: Phát huy truyền thống 70 năm, để xây dựng ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nào?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy trình của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài; thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trách nhiệm nêu gương và tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chuyển đổi số cũng là một hướng quan trọng để đổi mới phương thức hoạt động của ngành. Trên cơ sở kết quả số hóa hồ sơ, tài liệu, triển khai phòng họp không giấy tờ và ứng dụng phần mềm nghiệp vụ, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong các quy trình nghiệp vụ, từng bước hình thành phương thức kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu. Qua đó, nâng cao tính kịp thời, chính xác, minh bạch và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực phân tích, tổng hợp và năng lực số; dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết bảo vệ kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ đi trước và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trong giai đoạn mới. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, mỗi cán bộ kiểm tra phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong công tác; giữ vững nguyên tắc, đề cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khách quan, công tâm, nghiêm minh và nhân văn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!