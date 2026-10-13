Lũ quét ở Nepal cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà, hơn 100 du khách mắc kẹt

Sông Bagmati dâng cao, tràn bờ sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, gần một ngôi đền ven sông và các công trình lân cận tại Kathmandu, Nepal ngày 9-10-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Liên hợp quốc (LHQ) đang phối hợp triển khai cứu trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Theo giới chức Nepal, một vụ sạt lở đất đã chặn dòng sông Budhi Gandaki, tạo thành hồ nước tạm thời trước khi dòng chắn bị vỡ, gây lũ quét xuống khu vực hạ lưu. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu khoảng 95-96 người, trong đó có 9 người nước ngoài. Chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận trong đợt lũ này.

Ông Bhuwan Raj Ojha, quan chức thuộc Dự án Khu bảo tồn Manaslu, cho biết hơn 100 du khách leo núi nước ngoài đang mắc kẹt tại nhiều địa điểm vì các tuyến đường bị chia cắt. Những người muốn kết thúc hành trình cần được hỗ trợ sơ tán, trong khi các du khách vẫn muốn tiếp tục chuyến đi có thể xuất phát từ những địa điểm an toàn. Theo ông, hiện các du khách vẫn an toàn.

LHQ đang phối hợp với cơ quan chức năng Nepal vận chuyển lương thực và hàng cứu trợ đến các khu vực bị cô lập. Chương trình Lương thực Thế giới đã triển khai 3 xe tải chở thực phẩm và vật tư khẩn cấp. Các cơ quan LHQ cũng huy động ảnh vệ tinh, thiết bị bay không người lái để đánh giá thiệt hại tại những nơi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Trận lũ làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, trường học và cơ sở y tế, đồng thời gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Nepal đang triển khai cứu hộ, hỗ trợ người dân sơ tán và khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Thảm họa mới xảy ra khi Nepal vẫn đang phục hồi sau trận lũ nghiêm trọng hồi cuối tháng 8, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích, theo số liệu được công bố trong các báo cáo ban đầu..