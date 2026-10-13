Chi tiết cách đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hoàn toàn có thể thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu nếu có nhu cầu. Quy định mới hiện hành cho phép người dân chủ động lựa chọn nơi khám phù hợp hơn với nơi ở hoặc nơi làm việc, đồng thời thực hiện thủ tục khá đơn giản theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo quy định, người có thẻ BHYT có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu được thực hiện việc đăng ký đổi trong 15 ngày đầu của mỗi quý (bao gồm các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm).

Người dân có thể thực hiện thủ tục đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp và online. Ảnh minh hoạ.

Về địa điểm và hình thức nộp hồ sơ, thủ tục được phân chia tùy theo nhóm đối tượng tham gia. Theo đó, người tham gia BHYT theo hộ gia đình có thể nộp hồ sơ theo 2 cách: nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Đối với người lao động tham gia BHYT bắt buộc, việc đăng ký sẽ được thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Cách thay đổi nơi khám, chữa bệnh BHYT trực tiếp

Người dân có thể thực hiện thủ tục đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người tham gia BHYT chuẩn bị hồ sơ theo quy định để đề nghị thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ đúng nơi tiếp nhận

Tùy từng đối tượng tham gia BHYT mà nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ khác nhau:

Hộ gia đình: nộp tại đại lý thu BHYT tại địa phương.

Người lao động tham gia qua doanh nghiệp: liên hệ bộ phận nhân sự hoặc phòng hành chính của công ty.

Người hưu trí, trẻ em, người có công, người hưởng trợ cấp xã hội hoặc người mất sức lao động: nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội xã, phường nơi cư trú.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT mới

Sau khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp lại thẻ BHYT mới trong tối đa 7 ngày làm việc. Trong thời gian chờ cấp thẻ mới, quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia vẫn được đảm bảo.

Hướng dẫn đổi nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu online

Bên cạnh cách nộp trực tiếp, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu hoàn toàn trực tuyến.

Bước 1

Truy cập Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đăng nhập tài khoản cá nhân và chọn mục "Kê khai hồ sơ".

Bước 2

Tìm và chọn mã thủ tục 612b - thủ tục cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu hoặc thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Bước 3

Điền đầy đủ thông tin cơ sở khám, chữa bệnh mới muốn đăng ký, bao gồm tên và mã cơ sở khám, chữa bệnh theo hệ thống quản lý của ngành bảo hiểm.

Sau khi hoàn tất kê khai và gửi hồ sơ, người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống.

Đặc biệt, thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là hoàn toàn miễn phí. BHXH Việt Nam nhấn mạnh, nếu phát hiện cá nhân hay tổ chức nào có hành vi thu tiền trái quy định liên quan đến thủ tục này, người tham gia cần phản ánh ngay về cơ quan BHXH nơi cư trú để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.