Gò Công dựng lá chắn trước nguy cơ biển xâm thực

Gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn), với chiều dài khoảng trên 5.789m đang được nhà thầu khẩn trương thi công và dự kiến hoàn thành trong 450 ngày từ ngày khởi công (11/8/2026).

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.

Phương tiện thi công hạng mục đê giảm sóng trên biển. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Vật liệu phục vụ dự án chống xói lở bờ biển Gò Công được tập kết nơi đai rừng phòng hộ bị xâm thực. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Phương tiện thi công 28 đê giảm sóng của gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn). Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Phương tiện thi công đoạn Rạch Bùn của gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn). Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Tuyến đê giảm sóng của dự án sau khi hoàn thành sẽ chống xói lở bờ biển, tái tạo đai rừng phòng hộ, bảo vệ an toàn cho tuyến đê biển Gò Công. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Một đoạn đê giảm sóng đã được thi công tại vị trí đai rừng phòng hộ bị sóng biển xói lở trực tiếp, uy hiếp đê biển Gò Công. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Rạch Bùn là điểm cuối của gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn). Ảnh: Hữu Chí - TTXVN