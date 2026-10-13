Gò Công dựng lá chắn trước nguy cơ biển xâm thực
Nhằm chống sạt lở bờ biển, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai dự án chống xói lở bờ biển Gò Công (đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ).
Gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn), với chiều dài khoảng trên 5.789m đang được nhà thầu khẩn trương thi công và dự kiến hoàn thành trong 450 ngày từ ngày khởi công (11/8/2026).
Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.
Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/go-cong-dung-la-chan-truoc-nguy-co-bien-xam-thuc/440302.html