Bộ trưởng Tài chính: Hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính, ngân sách và phát triển doanh nghiệp

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2026), thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã gửi Thư đến đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính trân trọng gửi tới đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm với xã hội. Đồng thời khẳng định, những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự phát kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn các thế hệ doanh nhân Việt Nam tiếp tục không ngừng xây dựng, phát triển doanh nghiệp, tạo ra giá trị cho xã hội, mở rộng thị trường và đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chú trọng phát triển bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách và phát triển doanh nghiệp; khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi, tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và phát triển lâu dài.