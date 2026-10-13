Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

Theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu theo dõi, chỉ đạo diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: Hồng Phúc

Cuộc diễn tập được tổ chức qua 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn 2 đã khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, tổ chức cơ động lực lượng, triển khai các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm an toàn về người, vũ khí và trang bị.

Bộ binh Trung đoàn 1 vượt cửa mở, chiếm lĩnh đầu cầu. Ảnh: Hồng Phúc

Trong nội dung thực hành bắn đạn thật sáng 12-10, các lực lượng lần lượt thực hiện 5 tình huống: Không quân đánh phá; hỏa lực chuẩn bị mở cửa, đánh chiếm đầu cầu; xung phong đánh chiếm mục tiêu; phát triển chiến đấu và đánh địch co cụm.

Tham gia hiệp đồng cùng Sư đoàn 2 có Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 573, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5), Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Xe tăng cơ động tiến công tiêu diệt các mục tiêu. Ảnh: Hồng Phúc

Trên thao trường, các lực lượng bộ binh, hỏa lực, tăng thiết giáp và không quân phối hợp thực hành theo tình huống giả định. Các bộ phận cơ động, thực hành tiến công theo mệnh lệnh chỉ huy, thể hiện khả năng tổ chức, điều hành và hiệp đồng quân, binh chủng.

Lực lượng chỉ huy cuộc diễn tập. Ảnh: Hồng Phúc

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Hồng Phúc

Cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, góp phần đánh giá kết quả huấn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 2 cùng các lực lượng tham gia.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá, Sư đoàn 2 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ diễn tập; tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thể hiện kết quả huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026. Clip: Anh Tuấn