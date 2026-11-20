Không hoa tươi, không những món quà đắt tiền, học trò Trường Tiểu học và THCS Cô Tô (đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) mang đến tặng thầy cô những món quà đậm hương vị biển cả như ghẹ, cá ruội, mực, ốc, rau xanh, bí đao… Cách tri ân mộc mạc, đáng yêu ấy đã tạo nên một ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật đặc biệt.