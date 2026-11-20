Tình Cô, nghĩa Thầy
Bằng những vần thơ mộc mạc, tác giả Quản Minh Cường gửi gắm tình cảm tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời tôn vinh những người lặng thầm chắp cánh tri thức và vun đắp tương lai.
Nắng vàng trải khắp phố phường
Rộn ràng, ríu rít tới trường hát ca
Tình Cô, nghĩa Thầy bao la
Chăm từng nét chữ, chan hòa yêu thương
Chắp đôi cánh ước muôn phương
Chăm lo từng bước, mở đường tương lai
Thầy luôn vun đắp ngày mai
Dạy trò điều tốt, miệt mài vươn lên
Chăm ngoan rèn luyện vững bền
Trí tuệ, đạo đức đắp nền dựng xây
Bạn bè đoàn kết chung tay
Cùng nhau học tập mỗi ngày tiến xa
Thầy luôn chỉ bảo thiết tha
Dạy trò tránh những xấu xa trong đời
Khắc ghi lời dạy sáng ngời
Rèn tâm, luyện chí, nên người sáng trong
Cùng nhau góp sức vun trồng
Dựng xây đất mẹ ruộng đồng quê hương
Thầy Cô mãi mãi yêu thương
Bao năm tận tụy, vấn vương học trò
Trò luôn ghi nhớ ơn Cô
Thầy Cô vẫn mãi chăm lo từng giờ
Lời Thầy thắm đượm hồn thơ
Ơn Cô con giữ chẳng mờ tháng năm./.
(Tác giả Quản Minh Cường, viết ngày 20/11/2026 tại Hà Nội. Kính tặng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam).
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/tinh-co-nghia-thay-d30040.html