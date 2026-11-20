Tiến sỹ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức (thứ hai, từ trái sang) cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm và khánh thành trường. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Diện mạo mới của Trường Trung học Phổ thông Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tiến sỹ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức (Hà Nội) phát biểu tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nhà trường. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố tặng tập thể Trường Trung học Phổ thông Việt Đức vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), cựu học sinh Trường Trung học Phổ thông Việt Đức tham quan phòng truyền thống, tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu và thành tích của các thế hệ thầy và trò của Nhà trường. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu tham quan thư viện mới tại Trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu tham quan thư viện mới tại Trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cựu học sinh Trường THPT Việt Đức (giữa) cùng các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường Trung học Phổ thông Việt Đức (Hà Nội) biểu diễn chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành nhà trường. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Thầy Bùi Hữu Ninh (giữa), nguyên Hiệu trưởng trường giai đoạn 2001 - 2008 và Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh (bên phải), Hiệu trưởng nhà trường gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các đại biểu dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các giáo viên trẻ rạng rỡ trong Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khánh thành Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đại biểu tham dự buổi lễ và các thầy cô giáo Trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đại biểu tham dự buổi lễ và các thầy cô giáo Trường THPT Việt Đức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)