Với những khung cảnh tuyết trắng, ánh đèn lung linh, các bữa tiệc thịnh soạn và vô số chợ Giáng sinh rực rỡ, mùa đông là thời điểm lý tưởng để khám phá châu Âu.

Còn cách nào tuyệt vời hơn để hòa mình vào không khí lễ hội ngoài việc ngồi trên những chuyến tàu băng qua các vùng phong cảnh đẹp nhất lục địa?

Chuyến tàu Santa Claus Express, Phần Lan

Đây có thể là một trong những hành trình đường sắt kỳ diệu nhất châu Âu vào dịp cuối năm. Chuyến tàu Santa Claus Express, tàu đêm hai tầng của Phần Lan, đưa du khách từ Helsinki và Turku đến vùng Lapland, gần Vòng Bắc Cực.

Trên hành trình, tàu đi qua những hồ nước đóng băng và các khu rừng phủ tuyết trắng. Nếu may mắn, hành khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng cực quang trong những chuyến đi có điều kiện quan sát thuận lợi.

Santa Claus Express. Ảnh: Scandi Travel

Sau một đêm trên tàu, du khách sẽ đến Rovaniemi, thành phố thuộc vùng Lapland của Phần Lan, được biết đến là quê hương chính thức của ông già Noel.

Tại đây, du khách có thể ghé thăm Làng ông già Noel và Bưu điện chính của ông già Noel. Bưu điện nằm ngay trên Vòng Bắc Cực, nơi du khách có thể gửi thư, bưu thiếp và đóng dấu bưu điện đặc biệt của khu vực này.

Tàu cung cấp nhiều lựa chọn chỗ nghỉ, gồm khoang giường nằm tiêu chuẩn, khoang giường nằm cao cấp và toa ghế ngồi. Các khoang ngủ thường có hai giường, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và một số lựa chọn phòng tắm riêng với vòi sen.

Ngoài ra, toa ăn phục vụ bữa sáng, các món ăn khác và đồ ăn nhẹ, giúp hành khách có một chuyến đi thoải mái.

Tàu bánh răng Montreux Oberland Bernois đến Nhà của ông già Noel, Thụy Sĩ

Từ bờ hồ Geneva, chuyến tàu bánh răng đưa du khách rời thị trấn Montreux để lên đỉnh Rochers-de-Naye, nơi có Nhà của ông già Noel, nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển.

Hành trình kéo dài khoảng 55 phút, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra hồ Geneva và dãy Alps của Thụy Sĩ. Trên đỉnh núi, trẻ em có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh cùng ông già Noel trong không gian lễ hội đặc biệt.

Rochers-de-Naye. Ảnh: MOB - GoldenPass

Các chuyến tàu phục vụ chương trình Giáng sinh được tổ chức vào những ngày nhất định, từ 20/11 đến 24/12/2026. Vé kết hợp bao gồm hành trình tàu khứ hồi, chỗ ngồi được đặt trước ở chiều lên núi và vé tham quan Nhà của ông già Noel.

La Dolce Vita Orient Express với hành trình Jingle Route, Italy

Chuyến tàu giường nằm hạng sang La Dolce Vita Orient Express tổ chức hành trình khứ hồi đặc biệt dịp lễ hội, đưa du khách từ Rome qua Venice và Florence.

Khởi hành ngày 19/12/2026, chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm, bắt đầu tại ga Roma Ostiense trước khi hướng về phía bắc, băng qua những vùng cảnh quan mùa đông của Italy và đến Venice vào đầu buổi tối.

Tại Venice, du khách được đưa bằng thuyền riêng qua những con kênh đến khách sạn Orient Express Venezia mới khai trương. Tại đây, hành khách có thể tham gia buổi tiệc lễ hội với nhạc sống và bữa tối trong không gian cung điện trước khi trở lại tàu ngay sau nửa đêm.

Sang ngày thứ hai, tàu đến Florence vào buổi chiều, tạo điều kiện để hành khách tự do khám phá thành phố trước khi trở lại tàu dùng bữa tối và thưởng thức chương trình giải trí trực tiếp. Sau đó, tàu khởi hành trở về Rome và kết thúc hành trình tại ga Roma Ostiense vào sáng hôm sau.

Majestic Imperator với hành trình Mùa Vọng ở Prague

Tàu Majestic Imperator tổ chức chuyến đi đặc biệt từ Vienna (Áo) đến Prague (Cộng hòa Czech) trong mùa lễ hội, từ ngày 4 đến 6/12/2026.

Chuyến tàu sang trọng khởi hành từ Vienna vào sáng thứ Sáu. Trên tàu, hành khách được thưởng thức bữa ăn nhẹ muộn kèm rượu champagne và nhạc sống trước khi đến thủ đô Prague vào buổi chiều. Du khách sẽ nghỉ hai đêm tại khách sạn năm sao Almanac Prague, nằm gần Quảng trường Wenceslas.

Trong ngày thứ Bảy, chương trình bao gồm chuyến tham quan riêng thư viện tại Tu viện Strahov, với sự hướng dẫn của các tu sĩ, tiếp nối bằng một buổi hòa nhạc trong không gian tu viện. Tối Chủ nhật, tàu đưa hành khách trở lại Vienna. Trên hành trình, du khách được phục vụ bữa tối ba món và thưởng thức nhạc sống.

Gói trải nghiệm có giá từ 1.250 euro/người, bao gồm hai đêm lưu trú tại khách sạn ở Prague và các dịch vụ theo chương trình.

Tàu British Pullman, Vương quốc Anh

Vào các ngày 28/11 và 10/12/2026, tàu British Pullman của hãng Belmond sẽ đưa du khách khởi hành từ London đến thành phố Bath để tham quan chợ Giáng sinh nổi tiếng của địa phương. Trên hành trình đi, hành khách được phục vụ bữa ăn nhẹ muộn; chiều trở về là bữa tối bốn món kèm rượu vang. Trong thời gian dừng tại Bath, du khách có thể tự do dạo quanh các gian hàng thủ công và tận hưởng không khí lễ hội của thành phố.

Chương trình mùa lễ hội của British Pullman còn có những chuyến đi đến Cung điện Blenheim ở hạt Oxfordshire, nơi du khách được chiêm ngưỡng đường hầm ánh sáng rực rỡ và các hoạt động Giáng sinh. Một hành trình khác đưa khách đến Canterbury, kết hợp thưởng thức chương trình biểu diễn thánh ca Giáng sinh và khám phá thành phố. Với những người yêu thích ẩm thực, chuyến tàu cũng tổ chức hành trình khứ hồi phục vụ bữa trưa Giáng sinh trong khi băng qua những vùng nông thôn thanh bình của nước Anh.

Đường sắt Bergen, Na Uy

Đường sắt Bergen. Ảnh: Vy/Øivind Haug

Đường sắt Bergen (Bergen Line), do công ty đường sắt nhà nước Na Uy Vy vận hành, là một trong những tuyến đường có cảnh quan ấn tượng nhất châu Âu, đặc biệt vào mùa đông. Tuyến đường nối thủ đô Oslo với thành phố Bergen ở bờ biển phía tây Na Uy, dài khoảng 471 km. Mỗi chuyến đi mất khoảng 6,5-7,5 giờ, tùy lịch trình tàu ngày hay tàu đêm, đi qua 182 đường hầm. Đây cũng là tuyến đường sắt có độ cao lớn nhất Bắc Âu.

Vào mùa đông, hành khách có thể tận hưởng khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, những thác nước, dãy núi hùng vĩ, cao nguyên rộng lớn và các ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà gỗ mang vẻ đẹp cổ tích. Cảnh quan thay đổi liên tục qua khung cửa sổ, tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho những người yêu thích du lịch đường sắt.

Một trong những điểm nổi bật của hành trình là cao nguyên Hardangervidda, cao nguyên núi cao rộng lớn nhất châu Âu. Tuyến tàu cũng đi qua Finse, nhà ga nằm ở độ cao 1.222 m so với mực nước biển, nổi tiếng với khung cảnh núi non và sông băng. Trong khi đó, Geilo là điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích nhờ các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Tại ga Myrdal, hành khách có thể chuyển sang tuyến đường sắt Flåm nổi tiếng để tiếp tục khám phá cảnh quan núi non và thung lũng dẫn xuống vùng vịnh hẹp (fjord) của Na Uy.

Tuyến Bergen có nhiều chuyến khởi hành mỗi ngày, bao gồm cả tàu đêm với khoang giường nằm. Hành khách có thể lựa chọn hạng nhất hoặc hạng hai. Trên tàu có toa ăn, máy bán hàng tự động và Wi-Fi. Một số toa được thiết kế phù hợp với nhu cầu đi lại của các gia đình.

Tàu Golden Eagle Danube Express với hành trình Chợ Giáng sinh Trung Âu

Nếu yêu thích những khu chợ Giáng sinh truyền thống, hành trình Chợ Giáng sinh Trung Âu của Golden Eagle Danube Express là lựa chọn đáng chú ý. Chuyến tàu hạng sang này khai thác nhiều hành trình xuyên châu Âu, trong đó chương trình mùa đông đưa du khách khám phá các thành phố nổi tiếng với không khí Giáng sinh, từ Budapest (Hungary) đến Munich (Đức), đi qua Vienna (Áo), dãy Alps của Áo và Salzburg.

Hành trình kéo dài tám ngày, kết hợp nghỉ dưỡng tại khách sạn và trải nghiệm trên tàu. Chương trình bao gồm hai đêm tại khách sạn năm sao ở Budapest, ba đêm trên tàu và hai đêm tại khách sạn ở Munich. Hành khách còn được tham gia các bữa tối chào mừng, tour tham quan thành phố có hướng dẫn viên, tiệc champagne và những chuyến khám phá chợ Giáng sinh.

Một số trải nghiệm đáng chú ý trong hành trình là đi xe ngựa truyền thống tại Vienna, thưởng thức buổi hòa nhạc với các ca khúc Giáng sinh Vienna và nếm thử bánh gừng Pirker nổi tiếng của Áo.

Tàu tốc hành Glacier Express, Thụy Sĩ

Glacier Express là một trong những hành trình đường sắt nổi tiếng nhất Thụy Sĩ. Được mệnh danh là "chuyến tàu tốc hành chậm nhất thế giới", tuyến tàu nối hai thị trấn nghỉ dưỡng trên núi Zermatt và St. Moritz, với hành trình dài khoảng 291 km, kéo dài gần tám giờ.

Tàu Glacier Express đi qua những phong cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: © Glacier Express

Băng qua dãy Alps của Thụy Sĩ, tàu đi qua 91 đường hầm và 291 cây cầu, đưa hành khách chiêm ngưỡng những đỉnh núi phủ tuyết trắng, hồ nước xanh trong giá lạnh và các hẻm núi sâu. Đây là hành trình lý tưởng để ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên của Thụy Sĩ qua những ô cửa kính toàn cảnh.

Những điểm nhấn nổi bật trên tuyến đường gồm hẻm núi Rhine, còn được gọi là "Grand Canyon của Thụy Sĩ", cùng cầu cạn Landwasser, công trình đường sắt thuộc Di sản Thế giới UNESCO, nằm trên tuyến đường sắt Rhaetian.

Hành khách có thể lựa chọn ba hạng dịch vụ gồm hạng hai, hạng nhất và hạng Excellence. Trên tàu có Wi-Fi, hệ thống thông tin giải trí kỹ thuật số và hướng dẫn âm thanh. Đặc biệt, hành khách sử dụng hạng Excellence được thưởng thức bữa ăn năm món cao cấp, với các lựa chọn dành cho người ăn chay, thuần chay, không chứa gluten hoặc lactose. Thực đơn còn có các loại rượu vang và rượu tiêu hóa đặc sản của Thụy Sĩ. Các món ăn được chế biến tươi trên tàu từ nguyên liệu theo mùa và phục vụ trực tiếp tại chỗ ngồi.

Theo lịch trình công bố, dịch vụ mùa đông của Glacier Express sẽ hoạt động trở lại từ ngày 5/12/2026 đến ngày 7/5/2027. Hành khách bắt buộc phải đặt chỗ trước để đảm bảo có chỗ trên tàu.