Em Trịnh Minh Nhựt, học sinh Trường THCS và THPT Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Tuy cùng các bạn viết thiệp chúc mừng gửi tặng thầy cô.

Làm báo tường là hoạt động quen thuộc tại các trường mỗi dịp 20/11. Trên tờ giấy A0, học sinh thỏa sức sáng tạo qua từng nét chữ, bức vẽ, bài thơ, bài hát với nội dung ca ngợi công ơn dạy dỗ của thầy cô. Các chủ đề như chuyến đò nghĩa tình, người lái đò thầm lặng, biết ơn thầy cô, tôn sư trọng đạo… được thể hiện bằng nhiều cách trang trí sinh động, giàu màu sắc. Mỗi tờ báo tường không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn của học sinh đối với những người đã tận tình truyền đạt kiến thức, dìu dắt các em dưới mái trường.

Nếu báo tường là sản phẩm chung của tập thể thì những tấm thiệp lại thể hiện tình cảm riêng của mỗi học sinh dành cho thầy cô. Tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá, học sinh tự tay thiết kế, trang trí thiệp với chủ đề tri ân thầy cô, tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Những hình ảnh quen thuộc như cành phượng đỏ, cuốn sách, mái trường, con đò, thầy, cô được thể hiện bằng nét vẽ sáng tạo, gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn của học sinh dành cho thầy cô. Em Ngô Thị Cẩm Tiên - học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 cho biết: “Những tấm thiệp tự tay làm, tự trang trí em thấy có ý nghĩa hơn. Qua những tấm thiệp này, chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn đến với thầy cô giáo”.

Thiệp chúc mừng do học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá trang trí.

Khoảng một tuần trước ngày 20/11, em Trịnh Minh Nhựt, Trường THCS và THPT Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Tuy cùng các bạn đến thư viện sau giờ học để tự tay viết thiệp tặng thầy cô. Những tấm thiệp được các em dành tặng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn như lời cảm ơn, lời chúc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Với Nhựt và các bạn, giá trị món quà không nằm ở vật chất mà ở tình cảm, sự trân trọng dành cho thầy cô. “Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng em học cách biết ơn và thể hiện tình cảm với thầy cô. Năm nay là năm cuối cấp, chúng em muốn tự tay viết thiệp gửi lời chúc đến thầy cô, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ”, Minh Nhựt nói.

Minh Nhựt nắn nót từng dòng chữ trong tấm thiệp, gửi gắm lời cảm ơn đến thầy cô vì đã tận tâm dạy dỗ, dìu dắt em trong học tập. Trong thiệp, Minh Nhựt viết: “… Em sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy của thầy cô và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô. Những bài học quý giá thầy cô truyền lại sẽ là hành trang cho em vững bước trên con đường tương lai. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô - những người đã tận tâm dìu dắt, giúp em vượt qua những thử thách trong học tập…”.

Những tấm thiệp viết tay không chỉ là món quà chúc mừng mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của học sinh dành cho thầy cô. Cô Phan Thị Tình, giáo viên môn ngữ văn Trường THCS và THPT Vĩnh Thắng cho biết: “Với tôi, món quà tri ân ý nghĩa và xúc động nhất là những tấm thiệp do học sinh tự tay viết. Giá trị món quà không nằm ở vật chất mà ở tấm lòng. Có những lỗi chính tả được sửa đi sửa lại, có những câu văn chưa thật hoa mỹ, nhưng mỗi tấm thiệp đều chứa đựng lời cảm ơn chân thành của các em. Đó là món quà vô giá, là động lực để thầy cô tiếp tục gắn bó với nghề”. Nhiều năm đứng lớp, cô Tình lưu giữ hàng trăm tấm thiệp học trò tặng như những kỷ niệm đẹp trong nghề.