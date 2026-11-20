Nghệ thuật Bài chòi được lan tỏa, góp phần đưa di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Giao lưu qua câu hát, lời hô

Bài chòi kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất và trò chơi dân gian, tạo nên không gian giao lưu gần gũi. Những câu hát, lời hô thai dí dỏm cùng nhịp đàn, tiếng phách thể hiện khả năng ứng tác và kinh nghiệm của người trình diễn.

Sức hấp dẫn của Bài chòi nằm ở sự tương tác giữa nghệ nhân với người tham gia. Công chúng vừa thưởng thức lời ca, cách diễn, vừa hòa vào không khí sinh hoạt cộng đồng. Những câu chuyện về gia đình, quê hương, lao động và cách ứng xử được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân gian.

Chương trình tại Bảo tàng Đắk Lắk mang đến cơ hội để người xem tiếp cận trực tiếp cách thức diễn xướng, tìm hiểu nét đặc trưng của Bài chòi. Với khán giả trẻ, đây cũng là dịp làm quen với một loại hình nghệ thuật truyền thống thông qua trải nghiệm thực tế.

Phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo sức hút cho các hoạt động du lịch địa phương. (Ảnh mnh hoạ )

Thêm trải nghiệm văn hóa tại bảo tàng

Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017. Loại hình này được gìn giữ, trao truyền trong đời sống cộng đồng, gắn với kỹ năng trình diễn và vốn hiểu biết dân gian của các nghệ nhân.

Việc đưa Bài chòi vào không gian bảo tàng bổ sung hoạt động trải nghiệm bên cạnh tham quan, tìm hiểu hiện vật. Qua biểu diễn và giao lưu, khách có thể tiếp cận di sản từ tiếng hát, lời kể và cách thực hành của những người đang giữ nghề.

Kết nối bản sắc văn hóa với trải nghiệm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. (Ảnh minh hoạ)

Đối với hoạt động du lịch, chương trình tạo thêm lựa chọn khám phá văn hóa tại Đắk Lắk. Sự tham gia của nghệ nhân giúp việc giới thiệu giữ được đặc trưng của di sản, đồng thời tạo cơ hội để công chúng hiểu và trân trọng công sức gìn giữ nghệ thuật truyền thống.

Chương trình diễn ra trong năm ngày, từ 20 đến 24/11, tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, phục vụ người dân và du khách đến thưởng thức, giao lưu.