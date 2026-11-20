Cờ Tổ quốc tung bay tại Lễ hội văn hóa trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc không chỉ hướng về quê hương, đất nước mà còn tích cực phát huy vai trò kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông qua những hoạt động thiết thực trong học tập, giao lưu và sinh hoạt, thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài đang góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc và các giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường hội nhập quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, anh Nguyễn Tiến Minh, học viên Thạc sỹ Giáo dục Hán ngữ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Chi hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại trường, cho biết anh luôn chú trọng tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, tạo không gian để sinh viên các khóa gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm học tập, sinh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, anh tích cực vận động sinh viên tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn, Hội cấp trên phát động, qua đó xây dựng cộng đồng lưu học sinh Việt Nam đoàn kết, năng động và có trách nhiệm.

Bên cạnh việc củng cố sự gắn bó trong cộng đồng, sinh viên Việt Nam tại Đại học Nhân dân Trung Quốc còn thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu thanh niên, ngày hội văn hóa quốc tế và chủ động tổ chức hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để quảng bá những nét đẹp truyền thống, lịch sử, phong tục tập quán, con người cũng như những thành tựu phát triển của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Theo anh Nguyễn Tiến Minh, mỗi lưu học sinh, thông qua lời nói, hành động và thái độ ứng xử, đều có thể trở thành một cầu nối lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và năng động. Việc quảng bá văn hóa không chỉ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam mà còn là cơ hội để chính những người trẻ ở nước ngoài tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn, thêm yêu và trân trọng các giá trị truyền thống dân tộc.

Anh Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh hội nhập quốc tế cần song hành với ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Tình yêu quê hương của thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài không chỉ thể hiện qua nỗi nhớ hay niềm tự hào dân tộc mà cần được chuyển hóa thành những hành động thiết thực như nỗ lực học tập, rèn luyện, đoàn kết cộng đồng và chủ động quảng bá hình ảnh đất nước. Mỗi hoạt động dù nhỏ đều góp phần nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc và khẳng định vai trò của lưu học sinh trong kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cùng chung suy nghĩ về trách nhiệm của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài, em Nguyễn Phương Cẩm Tú, học viên Thạc sỹ ngành Báo chí kinh tế quốc tế, Đại học Thanh Hoa, cho rằng việc gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc trước hết phải bắt đầu từ sự hiểu biết sâu sắc về chính cội nguồn của mình.

Từ trải nghiệm học tập và giao lưu tại Trung Quốc, Cẩm Tú nhận thấy Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, song mỗi quốc gia vẫn có những giá trị văn hóa và cách lý giải riêng. Chẳng hạn, cùng là ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 âm lịch, trong khi bạn bè Trung Quốc thường nhắc đến câu chuyện Khuất Nguyên và tục ăn bánh ú, ký ức của cô về ngày này ở Việt Nam lại gắn với tục “Tết giết sâu bọ,” với rượu nếp, hoa quả và bánh tro.

Qua những trải nghiệm như tham gia đội đua thuyền rồng của trường và giao lưu với sinh viên quốc tế, Cẩm Tú nhận ra trách nhiệm của người trẻ là hiểu rõ những nét đặc trưng văn hóa dân tộc để có thể giới thiệu, giải thích một cách sinh động và chính xác với bạn bè quốc tế. Việc học tập ở nước ngoài cũng giúp cô có thêm động lực tìm hiểu sách báo, lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh tham dự chương trình Lễ hội văn hóa tại trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Theo Cẩm Tú, quảng bá hình ảnh đất nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động quy mô lớn hay lời giới thiệu mang tính khẩu hiệu, mà có thể được thực hiện thông qua chính công việc và tri thức chuyên môn của mỗi người.

Trong quá trình học tập tại Đại học Thanh Hoa, cô thường lựa chọn đề tài về doanh nghiệp và con người Việt Nam trong các bài tập nhóm, thuyết trình, giúp bạn bè quốc tế có cái nhìn cụ thể, đa chiều hơn về một Việt Nam đang phát triển năng động. Tham gia nhóm truyền thông mạng xã hội của Viện Báo chí và Truyền thông cũng giúp Cẩm Tú nhận thức rõ hơn vai trò của nội dung truyền thông trong xây dựng hình ảnh quốc gia.

Theo cô, những sản phẩm được đầu tư chỉn chu, trung thực và hấp dẫn, từ video giới thiệu món ăn truyền thống đến những câu chuyện về đời sống thường nhật, đều có thể góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Cả hai lưu học sinh đều cho rằng, dù học tập và sinh sống ở môi trường quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn cần gìn giữ tình yêu quê hương, ý thức về cội nguồn và trách nhiệm đối với cộng đồng. Tri thức, năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử và sự chủ động quảng bá văn hóa chính là những cách thiết thực để mỗi lưu học sinh đóng góp cho đất nước.

Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, những chia sẻ trên cho thấy tinh thần đại đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc không chỉ được nuôi dưỡng trong nước mà còn được tiếp nối, lan tỏa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi lưu học sinh, bằng những hành động cụ thể trong học tập, cuộc sống và giao lưu quốc tế, đang góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, đoàn kết, thân thiện và chủ động hội nhập./.