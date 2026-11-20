Hoà cùng không khí 20/11, “Gửi Người Gieo Hoa” diễn ra trong tuần lễ từ 15-20/11 vào giờ ra chơi mỗi buổi sáng đã thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Theo Humans of NTH, ngay trong ngày đầu tiên triển khai, hoạt động đã nhận được hơn 90 bông hoa lời chúc từ các bạn học sinh.

Hoạt động gồm 2 phần chính là “Khu vườn lời chúc” và check-in photobooth. Tại khu vực “Khu vườn lời chúc”, mỗi học sinh được phát một tờ giấy trắng để tự trang trí và viết lời nhắn đến thầy cô. Sau khi hoàn thành, ban tổ chức sẽ hỗ trợ gấp giấy và hướng dẫn người tham gia lựa chọn những tấm thiệp có màu sắc tương ứng để đính lên bảng hoa.

Mỗi bông hoa chứa đựng một lời nhắn gửi đến các thầy cô nhân dịp 20/11. Ảnh: BTC

Mỗi bông hoa mang một câu chuyện riêng, có thể là lời cảm ơn chưa kịp nói, lời xin lỗi còn bỏ ngỏ, lời yêu thương chưa có dịp bày tỏ hay đơn giản là những suy nghĩ muốn được sẻ chia. Khi được đặt cạnh nhau, tất cả cùng tạo nên một vườn hoa cảm xúc, tạo sự bất ngờ để thầy cô khám phá khi mở đọc.

Bảng hoa đầy đủ sắc màu chờ đợi các bạn học sinh để lại lời nhắn. Ảnh: BTC

Vốn khá ngại ngùng khi trực tiếp nói ra những lời yêu thương, bạn Anh Thư (học sinh lớp 12CV) xem hoạt động là cơ hội để gửi gắm những tâm tư còn chưa thể thổ lộ đến thầy cô. Đồng thời, cô bạn cũng hy vọng những lời nhắn nhỏ bé ấy sẽ mang đến niềm vui và giúp thầy cô cảm nhận được tình cảm trân quý của học trò.

Các bạn học sinh nắn nót viết lời chúc đến thầy cô. Ảnh: BTC

Cô Nguyễn Thị Kiều Diễm (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) nhận xét hoạt động mang ý nghĩa thiết thực khi tạo cơ hội để học sinh tự do bày tỏ tâm tình đến giáo viên. Cô cũng vui khi chứng kiến những lời nhắn được gửi gắm qua từng bông hoa, góp phần tạo nên sự kết nối, yêu thương và thấu hiểu giữa các thành viên trong trường.

Cô Kiều Diễm chụp ảnh cùng các bạn học sinh bên bảng hoa lời chúc. Ảnh: BTC

Cô Kim Ngân - GV môn Ngữ Văn vui vẻ chụp ảnh cùng các bạn lớp C11. Ảnh: BTC

Hoạt động còn bố trí khu vực photobooth với khung ảnh trắng tối giản. Tại đây, học sinh có thể chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, thầy cô của mình, lấy bảng hoa rực rỡ sắc màu làm phông nền phía sau.

Teen THPT Nguyễn Thượng Hiền hào hứng trải nghiệm chụp photobooth ngay tại trường. Ảnh: BTC

Ban tổ chức kỳ vọng “Gửi Người Gieo Hoa” sẽ là cơ hội để các bạn học sinh thể hiện sự trân trọng đối với những thầy cô đồng hành cùng mình trên con đường học tập. Đồng thời, BTC cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể giáo viên và học sinh của trường đã nhiệt tình hưởng ứng. Tính đến nay, hoạt động đã nhận về hơn 250 bông hoa lời chúc, khép lại trọn vẹn tuần lễ tri ân.

Thầy Nguyễn Đức Chính (Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) cho biết trong suốt tháng 11, nhà trường sẽ tăng cường tổ chức các sân chơi tập thể, các phong trào văn nghệ và thể dục thể thao nhằm tăng sự gắn kết giữa học sinh với học sinh, học sinh với thầy cô.

Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tổ chức các chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức và gắn kết tập thể dành cho học sinh và giáo viên như: Hội thao chào mừng 20/11, Hoạt động “Cây cam kết” - Chung tay phòng, chống bạo lực học đường, Hội thi vẽ tranh cổ động và xé giấy dán tranh, Hội thao viên chức và người lao động, Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11, Chương trình biểu diễn Dân ca quan họ, đàn tranh…, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, nơi học sinh vừa được phát huy năng lực học tập, vừa có cơ hội trải nghiệm phát triển toàn diện.