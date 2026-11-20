Đại diện tỉnh Cà Mau cho biết, chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, các sản phẩm đặc trưng và cơ hội hợp tác của Cà Mau đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tại Hà Nội, thị trường phía Bắc. Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến và giao lưu, mở rộng kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, từng bước thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Đưa đặc sản, sản phẩm OCOP ra Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội sẽ diễn ra tại quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự họp báo.

Sự kiện diễn ra trong không gian rộng khoảng 300 m², gồm 30 gian hàng tiêu chuẩn, chia thành 3 khu: sản phẩm OCOP; xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch; văn hóa, nghệ thuật Cà Mau

Trong đó, không gian quảng bá văn hóa, du lịch do Sở VHTTDL Cà Mau chủ trì gồm 5 gian hàng với chủ đề “Cà Mau - Sắc màu di sản địa đầu cực Nam”. Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh về các điểm đến, di sản, lễ hội, nghề truyền thống, đặc sản, ẩm thực và những nét tiêu biểu trong đời sống văn hóa của địa phương.

Cùng với đó là hoạt động giới thiệu các điểm đến, tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc trưng thông qua hình ảnh, video clip, ấn phẩm, tập gấp và bản đồ. Du khách tham quan sẽ được tư vấn về các chương trình tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái, khám phá văn hóa địa phương. Các màn hình, trụ tương tác trình chiếu video kết hợp mã QR giúp khách tham quan tiếp cận thông tin trực quan về vùng đất và con người Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản gồm 20 gian hàng, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chế biến từ thủy sản và đặc sản địa phương. Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất của Cà Mau có thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng Hà Nội, các tỉnh phía Bắc. Tại đây, du khách đồng thời có thể tìm hiểu các sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực và sản vật tiêu biểu của Cà Mau.

Ngoài ra, Cà Mau cũng mang đến các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và Đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của vùng đất cực Nam đến người dân Thủ đô và du khách.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt, thông qua hoạt động xúc tiến tại Hà Nội, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Thủ đô và các địa phương, doanh nghiệp, đối tác; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường phía bắc và bạn bè quốc tế. Đây là cầu nối để doanh nghiệp Cà Mau gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị phân phối, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng.

Đón đầu đường bay Hà Nội - Cà Mau

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đồng thời thông tin thêm về chương trình Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, cùng một số địa điểm khác trong và ngoài tỉnh.

Festival dự kiến có khoảng 350 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản; đồng thời kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra các hội nghị, diễn đàn về phát triển ngành tôm, hoạt động kết nối cung cầu thủy sản, tham quan mô hình nuôi tôm sinh thái, cùng các chương trình quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau và hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Bên cạnh đó, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) cũng được tổ đồng thời, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng tại Cà Mau.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phú Lê

Cùng với hoạt động quảng bá tại Hà Nội, Cà Mau triển khai chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”, hướng tới kết nối các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị vận chuyển để xây dựng tour, tuyến, chương trình trải nghiệm gắn với Festival Tôm và các điểm đến tiêu biểu của tỉnh. Cà Mau cũng thúc đẩy kết nối với Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp du lịch khu vực phía Bắc nhằm mở rộng hợp tác, giới thiệu sản phẩm và thu hút khách đến Cà Mau.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Trần Trung Hiếu, một trong những điều kiện thuận lợi cho việc kết nối du lịch giữa hai địa phương là kế hoạch khai thác trở lại đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, Cảng hàng không Cà Mau dự kiến khai thác các chuyến bay thẳng từ Hà Nội từ trung tuần tháng 12/2026, với tần suất trung bình một chuyến mỗi ngày. Đường bay được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho du khách phía Bắc đến với Cà Mau.