Người dùng mạng Trung Quốc khoe giày mới mua cùng chú thích "Những ngày diễn ra APEC không đi dép lê nữa, hãy làm một người Thâm Quyến lịch thiệp". Ảnh: Global Times.

Ngày 18/11, chủ đề "Người Thâm Quyến trang điểm chỉn chu ra phố đón APEC" đứng đầu bảng tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo. Nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh đi giày trắng, giày da hoặc mặc trang phục lịch sự hơn thường ngày. Một số còn lấy những đôi giày, bộ quần áo lâu năm không sử dụng ra khỏi tủ để chuẩn bị cho dịp này.

"Đón APEC, tuần này không đi dép lê!", một người dùng mạng có tên Xiaoxi đăng tải lời kêu gọi lên mạng xã hội. Vốn có thói quen đi dép lê quanh năm, cô quyết định chuyển sang đôi giày thể thao mới mua trong tuần diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC.

"Nếu có người chụp ảnh phong cảnh thành phố Thâm Quyến và tôi tình cờ xuất hiện trong đó với tư cách người qua đường thì sao? Tôi muốn hình ảnh của mình chỉn chu hơn", Xiaoxi chia sẻ với Jimu News. Dù thường ít trang điểm khi đi làm, cô cũng dành thời gian sửa soạn trước khi ra ngoài hôm 17/11

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Có người dự định đi giày trắng, người chọn giày có gót, người đăng ảnh đôi dép được chăm chút kỹ lưỡng. Một số khác chuẩn bị bộ vest cất lâu ngày, trong khi nhiều người tranh thủ mua quần áo mới, sửa soạn đầu tóc và trang điểm.

Nhiều người dân đi giày thể thao trắng tại công viên Tiền Hải Thạch, gần Trung tâm Hội nghị quốc tế Tiền Hải nơi được chọn tổ chức Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp APEC 2026. Ảnh: Jimu News.

Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn thay đổi thói quen. Xie Kexin, một người gốc Thâm Quyến đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, cho biết thái độ và những lựa chọn trong đời sống thường ngày của người dân mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về thành phố.

"Những đôi giày thể thao được đánh bóng chỉn chu và dép lê thoải mái cùng tạo nên cách chào đón rất riêng của Thâm Quyến. Lòng hiếu khách không có nghĩa là phải từ bỏ bản sắc thường ngày. Thành phố sẵn sàng đón bạn bè quốc tế bằng sự chân thành, nồng hậu, đồng thời vẫn giữ được tinh thần cởi mở và đa dạng", bà nói trên Global Times.

Truyền thông Trung Quốc nhận xét dép xỏ ngón, áo 3 lỗ và quần ngắn từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố Thâm Quyến. Với nhịp sống nhanh và thời tiết nóng ẩm, nhiều người ưu tiên trang phục tiện lợi, thoải mái trong sinh hoạt thường ngày.

Báo Thanh niên Trung Quốc cho rằng sức hút của câu chuyện không chỉ nằm ở trào lưu ăn mặc, mà còn ở ý thức "chủ nhà đăng cai APEC" của người dân. Những thay đổi này không phải quy định bắt buộc của chính quyền, mà là lựa chọn cá nhân, thể hiện mong muốn góp phần tạo hình ảnh đẹp cho thành phố khi đón khách quốc tế.

Người dân đi xe máy ngang qua biển hiệu APEC bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao Doanh nghiệp APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 16/11. Ảnh: Reuters.

Sự hưởng ứng của người dân diễn ra trong bối cảnh Thâm Quyến tăng cường chỉnh trang đô thị trong dịp APEC. Thành phố trang trí thêm hoa tại các tuyến đường, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và cải thiện dịch vụ giao thông, cửa khẩu để phục vụ các đoàn khách quốc tế.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Thâm Quyến bố trí 20 cụm cây xanh tạo hình theo chủ đề, hơn 200 tiểu cảnh và trên 800 khu vực trồng hoa. Hoa được trang trí tại 634 cây cầu, tạo thành các dải cảnh quan dài khoảng 360 km. Những tuyến đường lớn cũng được bổ sung hoa giấy, hoa hồng cùng nhiều loài hoa khác.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11. Đây là lần đầu thành phố đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo không chính thức APEC, sau 2 lần Trung Quốc tổ chức sự kiện này tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014. Chủ đề năm nay là "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung".