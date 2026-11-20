Tham dự chương trình có Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đại diện chỉ huy các đơn vị trực thuộc; cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Ra đời từ chiến khu Việt Bắc, được sống và làm việc bên Bác ngay từ những ngày đầu Người về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ vinh dự là những người đầu tiên được lĩnh hội tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách sâu sắc và toàn diện nhất.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Lòng yêu nước, thương dân cùng những đức tính giản dị, liêm khiết, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, tinh thần lạc quan, yêu đời thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của Bác mãi là bài học trực quan sinh động, in đậm trong tâm trí người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân. Đó là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ học tập, noi theo và cũng từ đó hình thành nên nét văn hóa riêng biệt đậm chất cảnh vệ.

Là người gắn bó trọn sự nghiệp với lực lượng Cảnh vệ, tại chương trình giao lưu, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Nguyên Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia sẻ “Văn hóa nổi bật và xuyên suốt của người chiến sĩ Cảnh vệ đó chính là sự tận tụy với công việc, là bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Các chuẩn mực văn hóa, đạo đức của người chiến sĩ Cảnh vệ được thể hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác và được cụ thể hóa thành phương châm, khẩu hiệu hành động “chỉ biết còn Đảng, thì còn mình”; trở thành nền tảng tinh thần, động lực giúp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Các đại biểu giao lưu với khán giả tại buổi gặp mặt, tri ân.

Trên nền văn hóa chung của lực lượng Cảnh vệ, qua sự chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyên trưởng Ban Công tác nữ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đại biểu đã hiểu thêm những nét văn hóa riêng của nữ chiến sĩ Cảnh vệ: thanh lịch, bản lĩnh và hiện đại. Điều đó tạo nên chất “thép” trong những “bông hồng” của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.

Chương trình cũng dành thời gian giao lưu với các cán bộ đang công tác tại các đơn vị về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trong thực tiễn công tác, sinh hoạt; vai trò của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật và sự gắn bó giữa đồng chí, đồng đội.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao quà lưu niệm tặng các đồng chí từng tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình do chính những cán bộ làm công tác văn hóa văn nghệ của Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ biểu diễn đã góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ và sức sống của phong trào văn hóa, văn nghệ trong lực lượng Cảnh vệ.

Tại Chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã trao tặng quà lưu niệm tới 10 đồng chí nguyên là cán bộ hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ; trao Giấy khen của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao của Bộ Tư lệnh.

Ban Tổ chức trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Chương trình gặp mặt, giao lưu, tri ân “Giữ lửa truyền thống - Lan tỏa sắc màu Cảnh vệ” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về lực lượng Cảnh vệ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, kỷ luật. Qua đó, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ hôm nay không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.