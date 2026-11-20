Đền Ân sư tiền vãng đón đông đảo giáo viên, người dân đến viếng dịp 20/11 hằng năm. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Nơi lưu dấu truyền thống tôn sư trọng đạo

Từ sáng sớm 20/11, từng đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân từ các địa phương như An Hội, Phú Khương, Phú Tân, Bến Tre... lần lượt đến Đền thờ Ân sư tiền vãng, nằm trong khuôn viên Trường tiểu học Bến Tre, phường An Hội. Trong không khí trang nghiêm, mọi người thành kính dâng hương, tưởng nhớ những thế hệ nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục quê hương.

Không chỉ có giáo viên đang công tác, nhiều nhà giáo nghỉ hưu, người lao động và các thế hệ học trò cũng tìm về ngôi đền. Với họ, đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn lưu giữ những ký ức về mái trường, thầy cô và những năm tháng học trò.

Giáo viên đến thắp hương tại Đền thờ Ân sư tiền vãng. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, giáo viên nghỉ hưu từ năm 2023, cho biết, dù đã rời bục giảng nhưng năm nào bà cũng đến Miếu Tiên sư thắp hương vào dịp 20/11. Hơn mấy chục năm gắn bó với nghề giáo, bà luôn xem đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt.

Bà Phúc chia sẻ: “Từ khi vào nghề đến nay, năm nào tôi cũng đến đây thắp hương nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi nhớ nhất là năm dịch Covid-19, Miếu Ân sư không mở cửa, tôi vẫn đến đứng ngoài cổng, chắp tay tưởng nhớ những thầy cô đã mất. Đến khi nghỉ hưu, tôi vẫn duy trì việc làm này. Mỗi lần trở lại, tôi đều xúc động bởi đây là dịp để các thế hệ học trò nhớ về những người đã dạy dỗ mình nên người”.

Ông Nguyễn Văn Hai đến thắp hương, tưởng nhớ thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Cùng chung niềm xúc động, ông Nguyễn Văn Hai, 70 tuổi, dù đã nghỉ hưu gần 10 năm sau thời gian làm nghề bảo vệ, vẫn đều đặn đến dâng hương tại ngôi đền. Theo ông, Miếu Tiên sư đã trở thành địa chỉ thân thuộc với nhiều thế hệ học sinh. “Mỗi năm đến ngày này, tôi vẫn muốn đến thắp nén hương để nhớ công ơn thầy cô. Nhìn dòng người từ nhiều thế hệ cùng trở về, ai cũng thành kính, xúc động, tôi càng thấy truyền thống tôn sư trọng đạo của người dân quê mình thật đáng quý”, ông Hai bày tỏ.

Theo tư liệu của tác giả Vũ Hồng Thanh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, năm 1956, ông Nguyễn Văn Trinh, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường trung học công lập Kiến Hòa, đã vận động quyên góp xây dựng Đền thờ Ân sư tiền vãng nhằm tri ân những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Công trình ban đầu được xây dựng bằng gỗ, mái ngói, nền xi măng cao ráo, mang dáng dấp kiến trúc đền thờ truyền thống.

Không khí trang nghiêm bên trong Đền thờ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đến năm 1969, ông Mai Thọ Truyền, khi đó giữ chức Quốc vụ khanh - đặc trách văn hóa, cấp ngân sách trùng tu ngôi đền. Ông Nguyễn Văn Thiêm, Trưởng ty Tiểu học tỉnh Kiến Hòa, đồng thời vận động phụ huynh, học sinh và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí. Tháng 10/1969, công trình được khánh thành trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đông đảo thân hào, nhân sĩ, giáo viên và đại diện chính quyền các cấp.

Năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trước đây tiếp tục đầu tư nâng cấp, lát gạch nền và chỉnh trang khuôn viên. Theo thông tin khắc trên cổng, năm 1969 là dấu mốc trùng tu công trình, không phải thời điểm xây dựng ban đầu. Qua nhiều năm, ngôi đền tiếp tục được bảo dưỡng, sửa chữa, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa

Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử giáo dục, Đền thờ Ân sư tiền vãng còn là công trình mang nét đặc trưng của kiến trúc truyền thống Nam Bộ. Nằm giữa trung tâm phường An Hội, ngôi đền gần chùa Viên Minh, hồ Trúc Giang; Đình An Hội, di tích kiến trúc nghệ thuật của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến dâng hương, dâng hoa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Cổng đền được xây dựng theo dạng biến thể kiến trúc tam quan tứ trụ, với hai trụ giữa cao hơn hai trụ hai bên. Trên thân hai trụ chính có đắp nổi câu đối bằng chữ quốc ngữ, thể hiện đạo lý tri ân người thầy và nghĩa tình thầy trò. Hai bên cổng trang trí hoa văn chữ Vạn sơn vàng, phía trên ghi dấu mốc trùng tu năm 1969.

Công trình cao khoảng 6,2m, lối đi lên gồm 13 bậc tam cấp. Các cột trụ bê tông được bố trí hài hòa, mô phỏng hình thức cột đồng trụ đá trong kiến trúc đền, chùa truyền thống. Phần đầu cột trang trí họa tiết thiên đăng, tượng trưng cho ngọn lửa trường tồn, ánh sáng tri thức và sự tiếp nối đạo học qua các thế hệ.

Gian thờ chính được xây dựng theo lối kiến trúc tứ trụ, diện tích hơn 204m², mái lợp ngói, bốn đầu đao trang trí hình rồng hóa sóng nước. Mái được nâng đỡ bởi 12 trụ đá tròn; bên ngoài ốp đá bazan tự nhiên. Các chi tiết hoa sen, chữ Thọ trên hệ thống cửa và hàng rào góp phần tạo nên vẻ trang nghiêm, hài hòa cho công trình.

Người dân đến thắp hương tại Đền thờ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Bên trong gian thờ rộng khoảng 75m², bài vị gỗ lớn được đặt ở vị trí trang trọng, ghi danh hơn 350 nhà giáo đã khuất. Tên các bậc ân sư được khắc trên những mảnh đồng, lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu được đặt ở vị trí trung tâm với bài vị lớn nhất.

Hai bên gian thờ còn lưu giữ danh sách cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đã từ trần; di ảnh ông Nguyễn Văn Trinh (1901-1975), người khởi xướng xây dựng ngôi đền và là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường trung học công lập Kiến Hòa; cùng bảng ghi danh các liệt sĩ ngành giáo dục và đào tạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Những tư liệu, hình ảnh được lưu giữ tại đây không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ nhà giáo mà còn phản ánh một chặng đường lịch sử của ngành giáo dục địa phương. Trong số những người được tưởng niệm có những nhà giáo dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, có người tham gia cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đền thờ Ân sư tiền vãng đón nhiều giáo viên, học sinh đến viếng nhân dịp 20/11. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trải qua nhiều thập niên, Đền thờ Ân sư tiền vãng vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân vùng đất cù lao Bảo. Mỗi dịp 20/11, những nén hương thành kính không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với người thầy đã khuất mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm gìn giữ truyền thống hiếu học. Ngôi đền vì thế trở thành địa chỉ văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo trên quê hương Vĩnh Long.