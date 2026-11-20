Sáng 19/11, trong không khí trang trọng và đầy tự hào của lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn hiện là Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tân Nhàn và các đồng nghiệp vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp bền bỉ của PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật. Trên cương vị một nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời là một nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, cô đã không ngừng nỗ lực để kết nối giá trị truyền thống với tư duy đào tạo hiện đại, chú trọng chuẩn hóa chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng cơ hội hội nhập cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Phía sau những thành quả hôm nay là hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự kiên trì trong nghiên cứu, giảng dạy và khát vọng không ngừng đổi mới để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền thanh nhạc Việt Nam.

Với PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, nghệ thuật và giáo dục chưa bao giờ là hai con đường tách biệt. Nếu sân khấu là nơi người nghệ sĩ gửi gắm tình yêu âm nhạc đến công chúng thì giảng đường chính là nơi cô tiếp tục trao truyền những giá trị ấy, vun đắp đam mê và chắp cánh cho những tài năng trẻ. Bởi vậy, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự động viên, khích lệ đối với những người đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, phát triển nghệ thuật nước nhà.

Niềm vui và vinh dự ấy càng trở nên ý nghĩa khi đến vào thời điểm đặc biệt, ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày cả xã hội dành những tình cảm trân trọng nhất để tri ân những người đang lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Với riêng NSƯT Tân Nhàn, thời điểm này càng đặc biệt hơn khi đúng 1 năm trước, ngày 19/11/2025, cô được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật (theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước).

MV "Em là cô giáo vùng cao" được Tân Nhàn và Thu Hà cho ra mắt đúng dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Với những dấu mốc ý nghĩa, chọn đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, NSƯT Tân Nhàn chính thức ra mắt MV song ca "Em là cô giáo vùng cao" (nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự), kết hợp cùng người bạn thân thiết 25 năm - TS. Ca sĩ Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Không chỉ đánh dấu một chặng đường trưởng thành, phát triển và cống hiến trong nghệ thuật cũng như sự nghiệp đào tạo, MV còn là món quà âm nhạc giàu cảm xúc mà hai nữ nghệ sĩ dành tặng, tri ân những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người, tôn vinh tình yêu dành cho giáo dục, sự tận tâm với nghề và mong muốn trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS. Ca sĩ Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người bước ra từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng lựa chọn lên vùng cao dạy học. Những ngày đầu đặt chân đến bản làng, hai cô giáo phải đối diện với không ít khó khăn, từ địa hình hiểm trở đến điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Việc vận động học sinh đến lớp cũng chẳng dễ dàng khi nhiều gia đình còn bộn bề những lo toan của cuộc sống thường nhật.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì, lòng yêu thương và niềm tin vào giá trị của tri thức, hai cô giáo từng bước vượt qua trở ngại, tìm cách đến gần hơn với các em nhỏ, đưa các em đến trường và mở ra những cơ hội mới từ những trang sách. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về sự tận tụy của người giáo viên mà còn là hành trình của tình yêu thương, của niềm tin và khát vọng gieo những hạt mầm tri thức trên những miền đất còn nhiều gian khó.

MV của Tân Nhàn – Thu Hà như một lời tri ân đến những người giáo viên đang ngày ngày vượt núi, băng rừng vì học trò.

MV gây ấn tượng với những khuôn hình giàu chất thơ về vùng cao: những thửa ruộng bậc thang trải dài xanh ngát, núi rừng trùng điệp, những con suối trong veo và những con đường đến trường quanh co, hiểm trở. Giữa không gian thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng ấy, ca khúc vang lên như lời tự sự của những người giáo viên đã lựa chọn gắn bó với miền đất xa xôi.

Bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Tân Nhàn và Thu Hà mang đến cho ca khúc một sắc thái vừa tha thiết, sâu lắng, vừa ấm áp, như lời tâm tình của những người cô dành trọn tình yêu cho học trò và bản làng. Hai giọng ca có sự hòa quyện tự nhiên trong cách xử lý tác phẩm, vừa giữ được màu sắc riêng, vừa nâng đỡ nhau để tạo nên tổng thể song ca giàu cảm xúc.

Không chỉ kể câu chuyện về hành trình đến với vùng cao của hai cô giáo trẻ, MV còn gợi nhắc về những hy sinh mà không phải ai cũng có cơ hội thấu hiểu. Ở những nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn, người giáo viên không đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, chăm sóc, động viên và nâng đỡ học trò trong cuộc sống thường ngày. Có những nơi, thầy cô còn trở thành người cha, người mẹ thứ hai của các em, chở che và tiếp thêm niềm tin để các em có thể tiếp tục đến trường, mở ra cho trẻ em nơi vùng cao những cánh cửa mới của tương lai.

Với MV "Em là cô giáo vùng cao", PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS. Ca sĩ Thu Hà không chỉ gửi lời tri ân đến những người giáo viên đang ngày ngày vượt núi, băng rừng vì học trò mà còn muốn lan tỏa sự trân trọng đối với tất cả những người đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đó cũng là lý do hai nghệ sĩ lựa chọn ra mắt MV đúng dịp 20/11 - thời điểm mỗi người có dịp lắng lại, hướng về những người đã dìu dắt mình và bày tỏ lòng biết ơn với những người đang tiếp tục dành trọn tâm huyết cho các thế hệ học trò.

Hai nghệ sĩ là bạn thân với nhau từ khi mới vào nghề và vẫn giữ tình bạn thân thiết đến tận bây giờ.

Tân Nhàn và Thu Hà cho biết, khi thực hiện MV, trải nghiệm hóa thân thành những cô giáo vùng cao, trực tiếp đến với các em nhỏ ở những bản làng xa xôi đã mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Qua đó, hai nghệ sĩ càng thấm thía rằng phía sau công việc gieo chữ là biết bao sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu thương. Đến với học trò không chỉ là mang kiến thức đến lớp mà còn là hành trình tạo dựng niềm tin, động viên và giúp các em có thêm cơ hội được học tập, được trưởng thành.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn bày tỏ: "Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó.

Thêm một dấu ấn thú vị ở MV "Em là cô giáo vùng cao", đây cũng là dịp ghi dấu một tình bạn gần 25 năm đặc biệt giữa PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS. Ca sĩ Thu Hà. Đó là tình bạn được vun đắp từ những năm tháng thanh xuân, khi cả hai cùng bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc với không ít khó khăn và chung một ước mơ trở thành những ca sĩ, cô giáo gắn bó với dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.

Năm 2002, hai cô gái xuất thân từ những miền quê nghèo Hà Nam và Hưng Yên cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Họ gắn bó suốt 8 năm dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh, cùng chia sẻ niềm đam mê, lý tưởng nghệ thuật và những ước mơ của tuổi trẻ. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Tân Nhàn và Thu Hà đã luôn động viên nhau nỗ lực học tập, kiên trì theo đuổi con đường đã lựa chọn. Trong suốt gần 25 năm, tình bạn ấy không chỉ được vun đắp từ sự đồng điệu trong âm nhạc mà còn từ những tháng ngày cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, luôn cùng phát triển trên mọi chặng đường sự nghiệp.

Năm 2005, Tân Nhàn giành giải Nhất Sao Mai ở dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, đồng thời nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Đến năm 2007, Thu Hà ghi dấu ấn khi giành giải Nhì Sao Mai ở cùng phong cách âm nhạc. Đáng chú ý, cả hai đều đạt được những thành tích đáng tự hào ấy khi vẫn đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, từ hai cô sinh viên xuất thân nơi những miền quê nghèo, Tân Nhàn và Thu Hà giờ đây đều đã trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ, nhà giáo có vị trí trong lĩnh vực âm nhạc và đào tạo nghệ thuật. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, còn TS. Ca sĩ Thu Hà hiện đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.