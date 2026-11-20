Trong những ngày dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, các nhà lãnh đạo đã tranh thủ khám phá nhịp sống của đô thị công nghệ hàng đầu Trung Quốc.

Những khoảnh khắc đời thường bên lề hội nghị phần nào cho thấy cách Thâm Quyến giới thiệu hình ảnh một thành phố hiện đại, năng động và giàu bản sắc văn hóa với các vị khách quốc tế.

Khám phá Thâm Quyến ngoài giờ họp

Hôm 18/11, người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Tổng thống Chile José Antonio Kast ghé một cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ trái cây Pagoda, nơi ông trao đổi về hoạt động kinh doanh với các nhà nhập khẩu trái cây địa phương, theo SCMP.

Thành lập cửa hàng đầu tiên năm 2002, Pagoda đã vươn lên trở thành nhà bán lẻ trái cây lớn nhất Trung Quốc. Tính đến tháng 6 năm nay, chuỗi này có hơn 6.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Tổng thống Chile José Antonio Kast đến thăm một cửa hàng trái cây ở Thâm Quyến và tặng cherry Chile cho các gia đình Trung Quốc. Ảnh: Global Times.

Một số phu nhân và lãnh đạo các nền kinh tế tham dự APEC cũng dành thời gian tìm hiểu nhịp sống thương mại sôi động của thành phố.

Theo tài khoản của chính quyền quận Phúc Điền, chiều 18/11, bà Thananon Charnvirakul, phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, đã ghé trung tâm mua sắm Upper Hills. Trước đó một tối, Thủ tướng Canada Mark Carney được bắt gặp đi bộ tại khu tài chính trung tâm.

Trưa 18/11, một số người dân cũng cho biết đã tình cờ gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại trung tâm thương mại Shenzhen MixC, thuộc quận La Hồ. Theo Jimu News, ông Albanese xuất hiện tại siêu thị Olé bên trong trung tâm thương mại.

Đúng dịp siêu thị tổ chức chương trình “Mùa hàng hóa Australia”, đoàn của Thủ tướng đã tham quan, tìm hiểu các mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống có xuất xứ từ Australia, trong đó có thịt bò Wagyu, tôm hùm đá Nam Australia, rượu vang và trái cây.

“Thủ tướng Albanese còn trực tiếp nếm thử một phần nhỏ thịt bò Wagyu Australia và khen ‘rất ngon’”, một người dân kể lại.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (ảnh 1) và bà Thananon Charnvirakul (ảnh 2) dạo phố Thâm Quyến trong ngày 18/11. Ảnh: Jimu News.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum lựa chọn trải nghiệm một hoạt động mang đậm nét văn hóa Trung Quốc. Tối 17/11, bà tham gia buổi học Bát đoạn cẩm (Baduanjin) kéo dài hơn một giờ với một huấn luyện viên địa phương, Infobae của Tây Ban Nha cho biết.

“Tôi học được nhiều điều trong một giờ này hơn cả những gì đã học trong suốt một năm qua”, bà Sheinbaum được Shenzhen Evening News dẫn lời.

Những ngày gần đây, nhiều vị khách nước ngoài cũng ghé thăm các địa điểm nổi tiếng của Thâm Quyến, trong đó có Hoa Cường Bắc - khu chợ điện tử được xem là lớn nhất thế giới. Truyền thông địa phương ghi nhận lượng người đổ về khu thương mại này tăng lên trong tuần diễn ra APEC.

Ông David Kershenobich Stalnikowitz, Bộ trưởng Y tế Mexico, cũng ghé thăm khu vực này và dành thời gian tìm hiểu các thiết bị massage cổ, chân cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.

“Khác với vẻ nghiêm túc trong các cuộc họp, ông tỏ ra gần gũi hơn nhiều”, báo Beijing News nhận xét về vị quan chức Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và huấn luyện viên Niu Aijun trong buổi tập 17/11. Ảnh: Shenzhen Evening News.

Không chỉ khám phá các cửa hàng và khu thương mại, một số lãnh đạo còn có dịp trải nghiệm công nghệ ngay tại khu vực đón khách APEC. Trước tiệc chiêu đãi tối 18/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cùng thử một loại nhạc cụ thông minh do doanh nghiệp địa phương phát triển. Các vị khách cũng được giới thiệu những sản phẩm thủ công và thưởng thức cà phê pha bằng robot, theo CCTV.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người từng đến Thâm Quyến nhiều năm trước, bày tỏ ngạc nhiên trước sự thay đổi của thành phố. “Khác biệt rất lớn. Thâm Quyến đã phát triển vượt bậc”, ông nhận xét. Trong khi đó, ông Prabowo mô tả thành phố là “rất đẹp, rất tuyệt vời” khi được hỏi về cảm nhận trong lần đầu ghé thăm.

Các lãnh đạo APEC khám phá cà phê robot và nhạc cụ thông minh tại APEC 2026 Tại khu vực đón khách trước tiệc chiêu đãi tối 18/11, lãnh đạo Mexico, Indonesia và Malaysia trải nghiệm công nghệ, thưởng thức cà phê robot và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Thâm Quyến điều chỉnh giao thông, trang hoàng đón APEC

Trong những ngày diễn ra APEC, Thâm Quyến điều chỉnh một số hoạt động giao thông, dịch vụ và tăng cường bảo đảm an ninh tại khu vực tổ chức hội nghị. Phần lớn hoạt động thường ngày của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Theo SCMP, trong hai ngày 18-19/11, một số đoạn đường dẫn tới Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến, nơi diễn ra các cuộc họp, tạm thời được hạn chế tiếp cận để phục vụ công tác tổ chức.

Dịch vụ giao hàng tại khu vực này cũng tạm ngừng trong thời gian diễn ra các cuộc họp. Cư dân sống gần địa điểm tổ chức được thông báo không lên sân thượng, trong khi lực lượng an ninh được tăng cường gần nơi các nhà lãnh đạo lưu trú.

Thâm Quyến tăng cường công tác bảo đảm an ninh, điều tiết giao thông trong những ngày tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2026. Ảnh: Reuters.

Trên các tuyến đường chính, giao thông vẫn duy trì nhưng lượng ôtô lưu thông thưa hơn. Trước đó, chính quyền Thâm Quyến đã khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng trong tuần diễn ra APEC.

Theo nhà chức trách, hơn 1,5 triệu ôtô, tương đương 1/3 tổng số xe của thành phố, đã tự nguyện đăng ký không lưu thông trong tuần diễn ra hội nghị.

Không khí chào đón APEC cũng hiện diện trên nhiều tuyến phố. Một số người dân tranh thủ chụp ảnh bên các công trình trang trí và những thảm hoa được trồng để làm đẹp cảnh quan thành phố.

Trên mạng xã hội, một số người còn hài hước nói rằng họ đã “lên đồ”, diện quần áo đẹp và trang điểm chỉn chu để đón các vị khách nước ngoài, giống như cách thành phố chuẩn bị diện mạo mới cho hội nghị.