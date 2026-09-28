Tin vui với Ma Ran Đô ở tuổi 29

Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Gia Lai và tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh từng được gia đình định hướng trở về quê làm công việc liên quan đến kiểm lâm. Tuy nhiên, nam diễn viên quyết định ở lại TP.HCM để thử sức với diễn xuất và bắt đầu từ những vai quần chúng, đóng MV. Anh từng trải qua hơn 20 lần casting trước khi có cơ hội tiến xa hơn với điện ảnh.

Những năm đầu hoạt động giúp Ma Ran Đô tích lũy kinh nghiệm trong nhiều vai diễn khác nhau trước khi tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng. Năm 2025, anh liên tiếp xuất hiện trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Đây là giai đoạn tên tuổi nam diễn viên được khán giả chú ý nhiều hơn sau thời gian hoạt động khá lặng lẽ. Ba dự án cũng giúp anh có cơ hội tiếp cận những dạng nhân vật và thể loại khác nhau.

Ma Ran Đô có một năm hoạt động sôi nổi với ba dự án điện ảnh liên tiếp. Ảnh: FBNV

Trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Ma Ran Đô vào vai Tú, một rich kid có ngoại hình lịch lãm. Bộ phim đạt doanh thu hơn 211 tỷ đồng, giúp nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn trên màn ảnh rộng. Vai diễn này mang đến cho anh cơ hội làm việc trong một tác phẩm có lượng khán giả lớn. Đồng thời, đây cũng là bước đệm để Ma Ran Đô tiếp tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh quy mô hơn.

Đến Tử Chiến Trên Không, Ma Ran Đô đảm nhận vai Cảnh vệ Sơn với nhiều phân đoạn hành động. Để chuẩn bị cho nhân vật, anh trải qua quá trình tập luyện cùng đội ngũ cascadeur và thực hiện những cảnh quay có yêu cầu cao về thể lực. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 250 tỷ đồng, tiếp tục đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần khán giả. Vai diễn cũng giúp anh thay đổi hình ảnh sau nhân vật Tú trong Nụ Hôn Bạc Tỷ.

Sau đó, Ma Ran Đô tiếp tục góp mặt trong Truy Tìm Long Diên Hương với vai Tuấn. Bộ phim mang màu sắc hành động, phiêu lưu, tạo thêm cơ hội để nam diễn viên thử sức với hình tượng mạnh mẽ. Việc liên tiếp xuất hiện trong ba tác phẩm điện ảnh trong năm 2025 giúp anh duy trì độ nhận diện trên màn ảnh. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong hành trình từ những vai nhỏ đến các dự án có vị trí đáng chú ý hơn.

Ma Ran Đô đang dần thoát khỏi hình ảnh quen thuộc để thử sức với nhiều dạng vai. Ảnh: FBNV

Nếu năm 2025 tạo đà về độ nhận diện, ba dự án trong năm 2026 lại mở ra hướng phát triển đa dạng hơn cho Ma Ran Đô. Trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, anh đảm nhận vai Khang thuộc màu sắc giật gân, tâm lý tội phạm. Với Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh có dịp hợp tác cùng Hồng Đào và Phương Anh Đào trong một câu chuyện gia đình. Cùng năm, nam diễn viên còn vào vai Thượng úy Tú trong Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Nhật Trung.

Ba dự án liên tiếp trong năm nay mang đến cho Ma Ran Đô những dạng vai không hoàn toàn trùng lặp với hình ảnh trước đó. Nếu Tử Chiến Trên Không khai thác thế mạnh hành động, Án Mạng Xém Hoàn Hảo lại đặt anh vào màu sắc tâm lý tội phạm. Trong khi đó, Ngày Con Còn Mẹ mở ra không gian gia đình và cảm xúc, còn Trại Giam Hạnh Phúc tiếp tục phát huy hình ảnh nhân vật thuộc lực lượng đặc thù. Sự thay đổi này tạo điều kiện để nam diễn viên thử nghiệm nhiều màu sắc hơn.

Bên cạnh các dự án trong năm 2026, Ma Ran Đô còn chuẩn bị cho một thử thách khác với vai vua Bảo Đại trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến ra mắt năm 2027. Để phù hợp với nhân vật lịch sử, anh đã tăng khoảng 11 kg và dành thời gian tìm hiểu đời sống, tâm lý của Bảo Đại. Đây là dạng vai khác biệt đáng kể so với những nhân vật hành động mà nam diễn viên từng đảm nhận. Bộ phim cũng mở ra cơ hội để anh thử sức với một nhân vật có chiều sâu lịch sử.

Nam diễn viên đang có bước tiến mới trong hành trình theo đuổi điện ảnh. Ảnh: FBNV

Từ chàng trai Gia Lai từng được gia đình định hướng theo công việc ổn định, Ma Ran Đô đã lựa chọn con đường diễn xuất và kiên trì với nghề qua nhiều vai diễn nhỏ. Sau những lần casting không thành công, anh dần có cơ hội xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu cao. Ở tuổi 29, ba dự án liên tiếp trong năm 2026 tiếp tục mang đến cho nam diễn viên cơ hội mở rộng hành trình diễn xuất. Những lựa chọn vai diễn mới cũng là bước tiếp theo để Ma Ran Đô tìm kiếm màu sắc riêng trên màn ảnh.