Động thái mới của Quang Minh sau thời gian xa vợ kém 37 tuổi

Mới đây, Quang Minh đăng tải hình ảnh bên con trai chung với Tăng Khánh Chi. Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam nghệ sĩ thể hiện rõ nỗi nhớ dành cho cậu bé sau thời gian tạm rời tổ ấm vì công việc.

Trước đó, Quang Minh cũng chia sẻ một clip bên con trai và vợ trẻ trên trang cá nhân. Kèm hình ảnh đời thường, nam nghệ sĩ gửi lời chào đến vợ và con trước khi rời nhà trong vài ngày. Quang Minh viết: “Chào các bạn nha. Tui đi vài hôm tui về. Bye Mẹ Cutin, bye Tin”.

Quang Minh đăng tải hình ảnh bên con trai.

Không phải lần đầu Quang Minh chia sẻ những khoảnh khắc bên con, nhưng việc liên tục nhắc đến gia đình sau thời gian xa nhau cho thấy nam nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm cho tổ ấm hiện tại. Sau những năm tháng hoạt động nghệ thuật và trải qua nhiều thay đổi trong đời sống riêng, Quang Minh đang hướng đến một cuộc sống ổn định hơn bên người vợ trẻ và con trai.

Quang Minh bắt đầu mối quan hệ với Tăng Khánh Chi khoảng năm 2020 sau một lần gặp gỡ tại bữa tiệc của bạn bè. Tăng Khánh Chi kém Quang Minh 37 tuổi và cả hai sau đó có con trai tên Dustin.

Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của Quang Minh nhận được nhiều sự chú ý, song nam nghệ sĩ cho biết điều anh quan tâm hơn cả là sự hòa hợp và cuộc sống gia đình. Ở tuổi U70, Quang Minh không còn xuất hiện với hình ảnh chỉ tập trung cho sân khấu như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

Năm 2026, Quang Minh gây chú ý khi hoàn thiện căn nhà phố 4 tầng có diện tích hơn 200 m2 để dành tặng vợ và tạo không gian sống ổn định cho gia đình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ mong muốn có sức khỏe để chăm sóc con trai. Vì vậy, những hình ảnh Quang Minh nhắc đến con hoặc tranh thủ dành thời gian cho gia đình cũng trở thành một phần đáng chú ý trong cuộc sống hiện tại của anh.

Quang Minh hạnh phúc bên vợ trẻ Tăng Khánh Chi.

Bên cạnh hôn nhân, Quang Minh vẫn duy trì công việc diễn xuất sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Sau khi trở về Việt Nam, anh liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Em Chưa 18, Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Qua Bển Làm Chi, Võ Sinh Đại Chiến, Cái Giá Của Hạnh Phúc và Làm Giàu Với Ma.

Trong đó, Em Chưa 18 là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình điện ảnh của Quang Minh. Bộ phim từng đạt doanh thu khoảng 169 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Việt tại thời điểm phát hành. Quang Minh đảm nhận vai cha của Linh Đan, góp phần tạo nên màu sắc gia đình cho câu chuyện tuổi mới lớn.

Sau đó, Quang Minh tiếp tục xuất hiện trong Ngôi Nhà Bươm Bướm, tác phẩm đạt khoảng 10,1 tỷ đồng. Đến năm 2024, nam nghệ sĩ góp mặt trong Cái Giá Của Hạnh Phúc, bộ phim thu khoảng 26,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là Làm Giàu Với Ma. Bộ phim có sự tham gia của Hoài Linh, Tuấn Trần và Quang Minh đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm có kết quả phòng vé nổi bật trong danh sách phim mà Quang Minh từng góp mặt.

Năm 2026, Quang Minh tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò. Hai bộ phim cùng ra mắt trong dịp lễ 30/4 nhưng có kết quả phòng vé khá khiêm tốn. Đại Tiệc Trăng Máu 8 kết thúc hành trình chiếu rạp với khoảng 33 tỷ đồng, trong khi Trùm Sò thu hơn 17 tỷ đồng.

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm và nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Quang Minh hiện tập trung vun vén tổ ấm bên Tăng Khánh Chi và con trai. Trong khi đó, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động điện ảnh, tiếp tục tìm kiếm những vai diễn phù hợp với chặng đường nghệ thuật ở tuổi U70.