Nữ trọng tài Ý gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh mới nhất một lần nữa đưa Vigile trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc được đăng trên Instagram, nữ trợ lý trọng tài 23 tuổi tạo dáng trên bãi biển với chiếc váy hở lưng, nhanh chóng nhận hàng loạt phản ứng từ người theo dõi.

“Nữ thần xinh đẹp!”, một người hâm mộ bình luận.

Người khác viết ngắn gọn: “Hoàn hảo!”.

Một tài khoản khi bình luận về nữ trợ lý trọng tài quyến rũ này lại hài hước với thuật ngữ bóng đá: “Hãy gọi VAR đi!”.

Một người khác xuýt xoa: “Wow, cô gái thật xinh đẹp!”.

Nữ trợ lý trọng tài Giuliana Vigile tiếp tục thu hút sự chú ý với những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram/Giuliana Vigile.

Sức hút của Vigile không còn là hiện tượng nhất thời. Tài khoản Instagram của cô hiện có hơn 230.000 người theo dõi, tăng mạnh so với khoảng 100.000 hồi đầu năm, thời điểm cái tên của nữ trợ lý trọng tài người Italy bắt đầu lan rộng ngoài các sân bóng hạng dưới.

Điều đáng chú ý là sự nổi tiếng ấy song hành với bước tiến trong nghiệp tại giải Serie D. Nữ trợ lý trọng tài sinh tại Cesena thường xuyên nhận điểm số cao từ các giám sát. Một số trận có Vigile làm nhiệm vụ thậm chí thu hút lượng khán giả cao hơn bình thường, khiến truyền thông Ý nhắc đến sức hút đặc biệt quanh cô.

Ngoài sân cỏ, cô Vigile xây dựng hình ảnh hoàn toàn khác. Trang cá nhân xen kẽ những khoảnh khắc làm nhiệm vụ, tập luyện với hình ảnh du lịch, nhà hàng hay các chuyến đi biển. Điều này giúp cô trở thành một trong những gương mặt trọng tài được theo dõi nhiều trên mạng xã hội.

Sự chú ý quá lớn vào ngoại hình từng khiến Vigile lên tiếng. Sau loạt ảnh đi biển gây sốt hồi giữa tháng 9, cô phản ứng khi cho rằng 10 năm tập luyện, thi đấu và theo đuổi nghiệp trọng tài không nên bị thu gọn vào những bình luận về cơ thể.

"Tôi là một trợ lý trọng tài, một VĐV, một sinh viên và cũng đầy nữ tính. Những điều đó hoàn toàn có thể tồn tại cùng nhau", cô Vigile viết, đồng thời nhấn mạnh một bức ảnh không thể xóa đi những năm tháng tập luyện và sự chuyên nghiệp trên sân.

Nữ trợ lý trọng tài 23 tuổi đang làm nhiệm vụ tại Serie D sau quá trình thăng tiến trong hệ thống trọng tài Ý. Ảnh: Instagram/Giuliana Vigile.

Nữ trợ lý trọng tài Vigile từng theo học ngành Khoa học Quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Bologna (Ý), song vẫn duy trì con đường trọng tài đã theo đuổi khoảng 10 năm. Mục tiêu lớn hơn của cô là tiếp tục thăng tiến để một ngày xuất hiện ở những sân chơi cao nhất của bóng đá Ý.