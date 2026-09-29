Madonna tái xuất VMAs sau hơn 20 năm, gây tranh luận vì nghi hát nhép

Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng tại MTV Video Music Awards (VMAs), Madonna trở lại sân khấu của giải thưởng âm nhạc đình đám. Màn xuất hiện được chờ đợi nhanh chóng trở thành tâm điểm khi một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã hát nhép trong nhiều khoảnh khắc.

Madonna từng là một trong những nghệ sĩ góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng sức ảnh hưởng của MTV kể từ những năm đầu mạng lưới này hoạt động. Vì vậy, sự trở lại của cô tại VMAs 2026 được xem là một trong những màn trình diễn đáng chú ý nhất của chương trình.

Lần gần nhất Madonna xuất hiện trên sân khấu VMAs là vào năm 2003. Khi đó, cô gây chấn động với màn trình diễn cùng Britney Spears và Christina Aguilera. Nụ hôn giữa Madonna với hai nữ ca sĩ trẻ đã trở thành một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử VMAs.

Sau 23 năm, Madonna một lần nữa trở lại với sân khấu này, lần này ở tuổi 68.

Madonna mở màn chương trình cùng Sabrina Carpenter với ca khúc Bring Your Love, trước khi Charli XCX xuất hiện để cùng cô mang đến Danceteria.

Màn trình diễn được đầu tư về sân khấu và quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không ít khán giả dành lời khen cho quy mô cũng như ý tưởng của tiết mục, đặc biệt là sự kết hợp giữa những thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, vấn đề khiến Madonna được nhắc đến nhiều nhất lại là khả năng cô sử dụng phần thu âm có sẵn thay vì hát trực tiếp.

Một số khán giả cho rằng những khoảnh khắc Madonna không đưa micro sát miệng nhưng giọng hát vẫn tiếp tục vang lên khiến họ dễ dàng nhận ra phần trình diễn có sử dụng playback. Trên mạng xã hội X, nhiều người chia sẻ sự bất ngờ khi cho rằng ê-kíp không che được những khoảnh khắc này trên sóng truyền hình.

Một khán giả nhận xét màn trình diễn của Madonna vẫn "điên rồ" và đáng nhớ, dù máy quay đã ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ dường như hát nhép. Một số người khác cũng cho rằg việc sử dụng playback trở nên khá rõ ràng trong một vài đoạn. Dù vậy, phản ứng của khán giả không hoàn toàn tiêu cực.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng ở tuổi 68, Madonna hoàn toàn có thể lựa chọn cách trình diễn phù hợp với thể trạng và yêu cầu của một tiết mục được dàn dựng công phu. Họ tập trung nhiều hơn vào tổng thể màn trình diễn, từ sân khấu, vũ đạo cho đến sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời. Với nhóm khán giả này, việc Madonna sử dụng phần hát thu sẵn không đủ để phủ nhận vị thế đặc biệt của cô trong lịch sử nhạc pop.

Một người hâm mộ thậm chí cho rằng Madonna là một "biểu tượng" và đã có đủ thành tựu để được lựa chọn cách trình diễn mà cô mong muốn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến gay gắt hơn. Một số khán giả cho rằng việc hát nhép quá rõ ràng khiến màn trở lại mất đi phần nào sự thuyết phục, đặc biệt khi Madonna vốn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đối với lịch sử VMAs.

Tranh luận vì thế nhanh chóng chia thành hai luồng: một bên tập trung vào giá trị biểu tượng và quy mô của màn tái xuất, trong khi bên còn lại đặt câu hỏi về việc hát live trong một sân khấu vốn được kỳ vọng rất cao.

Không chỉ trở lại biểu diễn, Madonna còn là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử của VMAs 2026 với 13 đề cử. Taylor Swift đứng ngay sau với 11 đề cử, trong khi Sabrina Carpenter nhận 9 đề cử. Ariana Grande có 8 đề cử và Bruno Mars nhận 6 đề cử.

Việc Madonna vừa trở lại sân khấu VMAs sau hơn 20 năm, vừa dẫn đầu danh sách đề cử cho thấy sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ vẫn là một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay.

Dù tranh luận về hát nhép có thể tiếp tục kéo dài, màn trình diễn của Madonna đã đạt một điều mà VMAs vốn luôn cần ở những khoảnh khắc lớn: khiến khán giả bàn luận. Sau hơn hai thập kỷ, Madonna vẫn đủ sức biến sự xuất hiện của mình thành một trong những chủ đề được chú ý nhất đêm trao giải.