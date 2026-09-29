Dàn diễn viên nổi bật góp mặt trong Án Mạng Karaoke

Mới đây, ê-kíp Án Mạng Karaoke công bố dàn diễn viên góp mặt trong dự án điện ảnh dự kiến ra rạp vào ngày 2/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh màu sắc trinh thám, hài châm biếm, bộ phim gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, trong đó có những diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm đạt doanh thu đáng chú ý.

Án Mạng Karaoke kết hợp yếu tố trinh thám, hài và những mâu thuẫn đời thường xoay quanh tiếng ồn karaoke. Ảnh: DPCC

Đảm nhận các vai diễn quan trọng trong Án Mạng Karaoke là Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, NSƯT Đại Nghĩa, Vân Dung, Trịnh Thảo và Tiểu Bảo Quốc. Sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ cùng các nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trên màn ảnh được kỳ vọng tạo nên màu sắc đa dạng cho bộ phim.

Trong Án Mạng Karaoke, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, một trong những nhân vật tham gia chuyến đi đến homestay thiền biệt lập trên núi. Sau khi được biết đến rộng rãi qua các hoạt động nghệ thuật, Thiên Ân từng bước mở rộng công việc sang lĩnh vực điện ảnh. Nữ diễn viên từng góp mặt trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Công Tử Bạc Liêu và Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Thiên Ân đảm nhận vai Tâm trong Án Mạng Karaoke. Ảnh: DPCC

Với vai Tâm, nữ diễn viên có thêm cơ hội thử sức trong một câu chuyện mang màu sắc trinh thám, nơi các nhân vật đều có những bí mật riêng và có thể trở thành nghi phạm sau vụ án xảy ra.

Thanh Sơn vào vai Trực, một trong những nhân vật trẻ xuất hiện trong chuyến đi. Đây tiếp tục là dự án điện ảnh đáng chú ý của nam diễn viên sau một số tác phẩm gây chú ý thời gian qua.

Thanh Sơn từng tham gia Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh thuộc những màu sắc khác nhau cho thấy nam diễn viên đang có thêm không gian để mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng.

Thanh Sơn vào vai Trực, một trong những nhân vật trẻ của bộ phim. Ảnh: DPCC

Trịnh Thảo đảm nhận vai Vy, đồng hành cùng Trực trong chuyến đi. Ảnh: DPCC

Trong Án Mạng Karaoke, nhân vật Trực xuất hiện cùng Vy do Trịnh Thảo đảm nhận. Cả hai là một cặp đôi trẻ tham gia chuyến hành hương, nhưng cũng nằm trong nhóm nhân vật có khả năng liên quan đến những bí mật xoay quanh vụ án.

NSƯT Đại Nghĩa vào vai thầy Nguyện Giang, nhân vật dẫn dắt khóa tu thiền mà nhóm cư dân tham gia. Đây không phải lần đầu nam nghệ sĩ góp mặt trong những tác phẩm mang màu sắc kỳ bí, giật gân. Đại Nghĩa từng tham gia Pháp Sư Mù, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và Tìm Xác: Ma Không Đầu.

NSƯT Đại Nghĩa vào vai thầy Nguyện Giang, người dẫn dắt khóa tu thiền. Ảnh: DPCC

Với kinh nghiệm diễn xuất ở cả sân khấu lẫn màn ảnh, nam nghệ sĩ có cơ hội tạo nên một nhân vật mang nhiều lớp bí ẩn trong Án Mạng Karaoke. Đặc biệt, khi vụ án xảy ra tại một địa điểm biệt lập và thủ phạm được xác định nằm trong nhóm người tham gia chuyến đi, bất kỳ nhân vật nào cũng có thể trở thành mắt xích quan trọng của câu chuyện.

Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, nhân vật được giới thiệu là nạn nhân đầu tiên của vụ án. Bà Thủy có sở thích hát karaoke bất kể thời gian, trở thành nguồn cơn của nhiều mâu thuẫn với những người xung quanh. Với nhân vật này, Vân Dung tiếp tục xuất hiện trong một dự án điện ảnh có màu sắc khác biệt so với hình ảnh hài hước quen thuộc trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ từng gây chú ý với Quỷ Cẩu và hai phần của Quỷ Nhập Tràng.

Vân Dung vào vai bà Thủy, nạn nhân đầu tiên trong vụ án. Ảnh: DPCC

Đáng chú ý, cái chết của bà Thủy cũng là điểm khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện. Sau khi nhân vật bị sát hại với chiếc micro cắm trong miệng, nhóm người còn lại buộc phải đối diện với câu hỏi về danh tính hung thủ.

Trong khi đó, Tiểu Bảo Quốc vào vai ông Chín, một người hàng xóm của bà Thủy. Nam nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trên sân khấu và từng góp mặt trong các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không và Bóng Ma Nhà Hát.

Sự xuất hiện của Tiểu Bảo Quốc cùng Vân Dung, Đại Nghĩa và các diễn viên trẻ tạo nên một dàn nhân vật có nhiều thế hệ. Đây cũng là yếu tố phù hợp với bối cảnh câu chuyện khi nhóm nghi phạm đến từ những độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.

Tiểu Bảo Quốc đảm nhận vai ông Chín, một người hàng xóm của bà Thủy. Ảnh: DPCC

Án Mạng Karaoke là dự án điện ảnh thuộc thể loại trinh thám, hài, dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026. Phim do Hoàng Lê đạo diễn, đánh dấu tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của anh. Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Phim lấy cảm hứng từ những mâu thuẫn xoay quanh tiếng ồn karaoke, một vấn đề quen thuộc trong đời sống. Câu chuyện được triển khai theo cấu trúc whodunit, khi khán giả cùng các nhân vật phải tìm ra ai là người đứng sau vụ án.

Trong phim, một nhóm cư dân cùng tham gia khóa tu "chữa lành" tại một homestay biệt lập trên núi. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành thảm kịch khi bà Thủy bất ngờ bị sát hại ngay trong đêm đầu tiên. Do địa điểm hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, hung thủ được xác định nằm trong số những người có mặt tại đây. Từ đó, những mâu thuẫn từng bị che giấu dần được hé lộ, đồng thời biến mỗi thành viên trong đoàn thành một nghi phạm.

Bên cạnh bà Thủy và thầy Nguyện Giang, nhóm nhân vật còn có Tâm, Trực, Vy, ông Chín, bà Bê cùng Mắm và Nhĩ. Mỗi người đều có những mối quan hệ, bí mật hoặc xung đột riêng, tạo nên mạng lưới nhân vật mà bộ phim sử dụng để dẫn dắt câu chuyện điều tra.

Với dàn diễn viên gồm cả những gương mặt trẻ và các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, Án Mạng Karaoke có lợi thế về sự đa dạng nhân vật. Bộ phim đồng thời đặt các diễn viên vào một câu chuyện khác biệt khi yếu tố trinh thám được kết hợp với tiếng cười và những mâu thuẫn rất đời thường. Án Mạng Karaoke dự kiến có thời lượng 96 phút và được phân loại T16. Phim sẽ chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026.