Phạm Kiên đối xử thế nào với hai con của Diệp Lâm Anh? Loạt khoảnh khắc gây chú ý

Điểm khiến mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên nhận được sự chú ý không chỉ nằm ở khoảng cách 11 tuổi. Qua những hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ, nam người mẫu còn khá gần gũi với Boorin và Bboy, hai con riêng của cô.

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng đầu năm 2025.

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh được cho là bắt đầu hẹn hò từ khoảng đầu năm 2025. Một trong những dấu mốc khiến mối quan hệ được chú ý là hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau trong chuyến đi Mù Cang Chải vào đúng dịp Valentine năm đó.

Sau thời gian gắn bó, Phạm Kiên không chỉ xuất hiện bên bạn gái mà còn đồng hành cùng cô và hai con trong nhiều hoạt động. Những khoảnh khắc đời thường cho thấy anh khá thoải mái khi chơi cùng Boorin và Bboy.

Hai bé hiện vẫn gọi Phạm Kiên là “chú”. Tuy nhiên, cách xưng hô này không ngăn cản nam người mẫu xây dựng sự gần gũi với các con của bạn gái.

Trong một buổi biểu diễn văn nghệ, Phạm Kiên từng dắt tay bé Boorin. Ở một chuyến đi khác, anh xuất hiện với cả hai bé và không ngần ngại bế các em nhỏ.

Những hình ảnh này phần nào cho thấy Phạm Kiên đã trở thành gương mặt quen thuộc trong những sinh hoạt chung của gia đình Diệp Lâm Anh.

Theo chia sẻ của Diệp Lâm Anh, bạn trai kém 11 tuổi dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho Boorin, Bboy. Hai bé cũng có thiện cảm với anh và khá tự nhiên khi cùng vui chơi, trò chuyện.

Mối quan hệ vì thế không chỉ được thể hiện qua những dịp đặc biệt mà còn xuất hiện trong các khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày.

Bên cạnh những hoạt động tại nhà, Phạm Kiên còn cùng Diệp Lâm Anh và hai bé xuất hiện trong một số chuyến đi.

Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Boorin và Bboy khá quấn quýt với bạn trai của mẹ. Phạm Kiên cũng chủ động dành thời gian chơi cùng các bé thay vì chỉ xuất hiện bên Diệp Lâm Anh.

Với một người bước vào mối quan hệ khi đối phương đã có con riêng, sự hòa nhập với các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình là một phần đáng chú ý. Trường hợp của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên cũng được công chúng quan tâm từ những khoảnh khắc như vậy.

Trước khi đến với Phạm Kiên, Diệp Lâm Anh từng kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức vào năm 2018. Hai người có hai con, bé gái Boorin sinh năm 2018 và bé trai Bboy sinh năm 2019.

Sau khi hôn nhân rạn nứt, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2023. Theo phán quyết của tòa, Diệp Lâm Anh trực tiếp nuôi Boorin, còn Bboy được giao cho bố chăm sóc. Hai anh em không sống cùng một nhà nhưng vẫn duy trì việc gặp gỡ và giữ mối quan hệ tình cảm.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh Phạm Kiên xuất hiện cùng cả hai bé càng khiến đời sống tình cảm hiện tại của Diệp Lâm Anh được chú ý.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên hiện công khai chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau. Nam người mẫu sinh năm 2000, quê Yên Bái, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kém bạn gái 11 tuổi.