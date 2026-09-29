Diễn viên Quỳnh Lương gây chú ý

Mới đây, Quỳnh Lương đăng tải khoảnh khắc cùng ông xã Nguyễn Tiến Phát và các con tại sân bay. Đi kèm hình ảnh, nữ diễn viên viết ngắn gọn: “Nhà em đi xuất khẩu lao động đây”.

Cách nói “xuất khẩu lao động” của Quỳnh Lương được viết theo hướng hài hước, bài đăng còn được cô kết hợp với nội dung bán hàng. Những biểu tượng liên quan đến Australia trong bài viết cũng khiến khán giả nhanh chóng nhận ra điểm đến của gia đình cô. Theo chia sẻ của Quỳnh Lương, đây là chuyến đi cùng chồng và các con tới Australia, kết hợp giữa thời gian dành cho gia đình và công việc cá nhân.

Hình ảnh gia đình Quỳnh Lương trong chuyến đi đến Australia.

Động thái mới của Quỳnh Lương thu hút sự chú ý bởi thời gian qua cô khá kín tiếng với các hoạt động nghệ thuật. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát vào năm 2025 và đón con gái, Quỳnh Lương dần rút khỏi nhịp sống showbiz để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Hiện tại, Quỳnh Lương chủ yếu sinh sống cùng chồng và gia đình tại Vĩnh Long. Hai vợ chồng sống trong khu nhà vườn rộng khoảng 12.000 m² thuộc khu nghỉ dưỡng của gia đình nhà chồng. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô thích nhịp sống yên bình, gần gũi thiên nhiên và xem giai đoạn hiện tại như một quãng “nghỉ hưu non” sau nhiều năm làm việc liên tục.

Sau khi sinh con gái, Quỳnh Lương cũng ưu tiên việc chăm sóc con nhỏ. Cô cho biết bản thân muốn dành nhiều thời gian ở bên con, đồng thời không vội quay lại guồng công việc như trước. Theo chia sẻ hồi đầu năm 2026, Quỳnh Lương chưa có kế hoạch trở lại đóng phim trong thời gian tới, thay vào đó cân nhắc một số lời mời tham dự sự kiện phù hợp.

Cuộc sống hiện tại của Quỳnh Lương vì thế có nhiều thay đổi so với giai đoạn cô liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Nếu trước đây nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho các đoàn phim, sự kiện và hoạt động nghệ thuật, hiện cô tập trung nhiều hơn cho vai trò làm vợ, làm mẹ và chăm sóc gia đình.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và xuất hiện trong nhiều MV như Tự Tâm, Màu Nước Mắt, Nếu Ngày Ấy. Sau đó, Quỳnh Lương chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước tạo dấu ấn trên màn ảnh truyền hình.

Diễn viên Quỳnh Lương.

Từ năm 2022, Quỳnh Lương liên tiếp xuất hiện trong các dự án như Lối Nhỏ Vào Đời, Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do và Mặt Trời Mùa Đông. Trong Đừng Làm Mẹ Cáu, cô đảm nhận vai Vy, một phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều vấn đề và phải đối diện với những tổn thương trong đời sống gia đình. Vai diễn này giúp Quỳnh Lương tiếp tục được khán giả chú ý trên màn ảnh truyền hình.

Quỳnh Lương cũng từng gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện Thiên Nga trong Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Đây là một màu sắc khác so với những nhân vật trước đó, cho thấy nữ diễn viên có xu hướng thử sức với nhiều dạng vai thay vì chỉ gắn với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cá tính.

Chuyến đi Australia cùng chồng và các con cũng phần nào cho thấy nhịp sống hiện tại của Quỳnh Lương. Sau thời gian được chú ý với nhiều vai diễn trên màn ảnh, nữ diễn viên hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình, tận hưởng cuộc sống tại Vĩnh Long và cân bằng các hoạt động cá nhân với việc chăm sóc tổ ấm.