Tôi khỏe đẹp hơn lần 5: 100 gương mặt và hành trình thay đổi bản thân

Nhiều ứng viên giảm hơn 10kg ngay vòng đầu tiên

Với Lê Trần Duy, 23 tuổi, hành trình thay đổi bắt đầu từ sự tự ti về vóc dáng. Cao 1,69m nhưng từng nặng 103,7kg, Duy cho biết anh luôn mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh, cân đối hơn.

Từng tập gym nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, Duy nhận ra việc thay đổi vóc dáng cần kết hợp nhiều yếu tố, trong đó có chế độ dinh dưỡng và vận động. Được một người anh động viên tham gia Tôi khỏe đẹp hơn, Duy có thêm mục tiêu để kiên trì với hành trình của mình. Sau Vòng 1, cân nặng của Duy còn 90,4kg, giảm 13,3kg.

Đây là mức giảm cân nổi bật nhất trong TOP100. Nhưng với Duy, điều quan trọng không chỉ nằm ở con số trên cân mà ở việc anh đã tìm được động lực để bắt đầu thay đổi.

Ứng viên Lê Trần Duy, 23 tuổi, ứng viên xuất sắc vòng 1 giảm từ 103,7kg còn 90,4kg, giảm 13,3kg.

Cũng bắt đầu từ mong muốn lấy lại sự tự tin, Nguyễn Bảo Ngân, 22 tuổi, từng nặng 73,7kg. Trong câu chuyện gửi về cuộc thi, Ngân chia sẻ có thời gian cô ngại xuất hiện trước mọi người, thường chọn quần áo rộng để che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Khi nhận thấy mình cần quan tâm nghiêm túc hơn đến sức khỏe và thể chất, Ngân bắt đầu tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống và quyết tâm thay đổi. Kết thúc Vòng 1, Ngân còn 62,8kg, giảm 10,9kg.

“Điều tôi cần không chỉ là một con số nhỏ hơn trên chiếc cân. Tôi cần một cơ thể khỏe mạnh hơn”, Ngân viết trong câu chuyện của mình. Mỗi người có một lý do để bắt đầu, một cách riêng để thay đổi, nhưng họ đã quyết tâm thay đổi, tìm kiếm phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Cũng bắt đầu từ mong muốn lấy lại sự tự tin, Nguyễn Bảo Ngân, 22 tuổi, từng nặng 73,7kg giảm còn 62,8kg ngay vòng thi đầu tiên.

Sức khỏe trở thành lý do để bắt đầu

Nếu Duy và Ngân bắt đầu từ mong muốn cải thiện vóc dáng, Trần Văn Mạnh, sinh năm 1987, lại nhìn hành trình thay đổi từ một góc khác: sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống. Gần 10 năm làm việc trong môi trường nghiên cứu, Mạnh kể rằng những buổi họp, công tác, tiếp khách cùng thói quen ít vận động khiến việc chăm sóc bản thân nhiều lúc bị gác lại. Sau một thời gian, anh quyết định thay đổi từ những điều cơ bản hơn trong cuộc sống hằng ngày, chú ý đến ăn uống và duy trì vận động.

Ban đầu, Mạnh đăng ký với cân nặng 94,4kg. Đến cuối Vòng 1, anh còn 84,1kg, giảm 10,3kg. Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Mạnh là mục tiêu sau giảm cân không dừng ở vóc dáng. Anh muốn có đủ sức khỏe để đồng hành cùng gia đình và duy trì một lối sống chủ động hơn.

Trong khi đó, Đoàn Thị Huyền, sinh năm 1993, bắt đầu lại sau một giai đoạn nhiều thay đổi của cuộc sống. Sau khi sinh hai con, cân nặng của Huyền tăng từ 54kg lên 76,2kg. Cô từng thử nhiều phương pháp để giảm cân nhưng kết quả không duy trì được lâu. Sau đó, Huyền chuyển hướng sang việc thay đổi thói quen, kết hợp tập luyện với điều chỉnh cách ăn uống.

Tại thời điểm kết thúc Vòng 1, Huyền còn 69,3kg, giảm 6,9kg. “Thay đổi thói quen mới là quan trọng nhất”, Huyền chia sẻ khi nói về điều cô rút ra trong hành trình của mình.

100 gương mặt, 100 hành trình lan tỏa tới cộng đồng

Bốn câu chuyện trên chỉ là một phần trong 100 hành trình của TOP 100 Tôi khỏe đẹp hơn lần 5.

Có người bước vào cuộc thi vì muốn giảm cân, có người muốn lấy lại sự tự tin, có người muốn xây dựng lại thói quen sau nhiều năm bận rộn với công việc và gia đình và cũng có những ứng viên đơn giản muốn thử thách bản thân và duy trì một lối sống tích cực hơn.

13,3kg, 10,9kg, 10,3kg, 9,4kg hay 6,9kg... mỗi con số là một dấu mốc, nhưng điều đáng chú ý hơn là phía sau mỗi mức thay đổi ấy đều có một lý do để bắt đầu và một mục tiêu để tiếp tục.

Hành trình của 100 ứng viên Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là câu chuyện về vóc dáng hay những con số trên cân. Đó còn là hành trình của sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm thay đổi từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện là một góc nhìn khác nhau về cách mỗi người lựa chọn chăm sóc sức khỏe và làm mới chính mình.

Hãy cùng theo dõi hành trình của các ứng viên trong chặng đường tiếp theo để thấy những nỗ lực phía sau mỗi sự thay đổi, những giá trị được tạo nên từ một lối sống tích cực và nguồn cảm hứng có thể lan tỏa đến cộng đồng. Khi mỗi người chủ động sống khỏe hơn, chúng ta cũng đang góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn và cùng hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh.