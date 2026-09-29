Bình An - Phương Nga bật khóc nức nở

Khoảnh khắc Bình An liên tục lau nước mắt trong đám cưới em gái đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, không chỉ nam diễn viên mà Phương Nga cũng có những giây phút xúc động khi chứng kiến em chồng trong bước vào một cột mốc mới.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Bình An và Phương Nga ngồi dưới hàng ghế khách mời, chăm chú theo dõi diễn biến trên sân khấu. 2 vợ chồng nhiều lần đưa tay lau nước mắt, gương mặt thể hiện rõ sự xúc động trong ngày vui của em gái.

Nhiều khán giả thích thú trước hình ảnh Bình An và Phương Nga vốn thường xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, hài hước lại không giấu được cảm xúc trong ngày trọng đại của người thân.

Em gái Bình An còn hài hước tiết lộ hai lý do khiến Bình An khóc không ngừng. Theo chia sẻ của cô, một phần vì từ nay anh không còn người để “sai vặt”, phần khác là cảm giác nhẹ nhõm sau 8 năm chăm lo cho em.

Với Bình An, việc chứng kiến em gái lập gia đình có thể mang đến nhiều cảm xúc đan xen, đặc biệt sau nhiều năm cùng nhau trưởng thành và gắn bó.

Vợ chồng Bình An và Phương Nga xúc động trong ngày vui của em gái.

Trong ngày vui của gia đình, Phương Nga cũng xuất hiện bên ông xã. Á hậu không giấu được sự xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt của em gái Bình An. Hình ảnh cả hai cùng rơi nước mắt khiến nhiều người chú ý bởi từ khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên đồng hành trong những sự kiện quan trọng của gia đình hai bên.

Bình An và Phương Nga tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022, sau khoảng 4 năm hẹn hò. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được sự quan tâm khi nam diễn viên chủ động công khai mối quan hệ với người đẹp và cả hai dần trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của showbiz Việt.

Sau khi về chung một nhà, Bình An - Phương Nga thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cả hai cùng đi du lịch, tham dự các sự kiện và dành thời gian cho gia đình. Nam diễn viên cũng nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho bà xã trong những dịp đặc biệt.

Sinh năm 1993, Bình An là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Nam diễn viên từng tham gia nhiều dự án truyền hình như 5S Online, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Mặt nạ gương và Đừng làm mẹ cáu.

Bình An là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Trong hành trình diễn xuất, Bình An từng đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ những vai có hình tượng thư sinh đến các nhân vật có tính cách phức tạp hơn. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình giúp nam diễn viên duy trì độ nhận diện với khán giả.

Bên cạnh sự nghiệp của chồng, Phương Nga cũng có hành trình riêng trong lĩnh vực sắc đẹp và truyền thông. Cô giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2018. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện và thời trang.

Phương Nga có hành trình riêng trong lĩnh vực sắc đẹp và truyền thông.

Trong cuộc sống, Bình An và Phương Nga nhiều lần cho thấy sự ủng hộ dành cho công việc của nhau. Những khoảnh khắc đồng hành của cặp đôi cũng thường nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Khoảnh khắc Bình An và Phương Nga cùng xúc động trong ngày vui của gia đình thu hút sự chú ý của khán giả. Hiện cặp đôi tiếp tục duy trì công việc riêng và cuộc sống hôn nhân sau gần 4 năm về chung một nhà.