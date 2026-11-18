Theo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, trong mùa hanh khô, tình trạng tự ý đốt rác thải sinh hoạt, rơm rạ, cành cây, cỏ khô tại một số khu vực ven đô, đất trống, ven đường và khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, việc đốt rác, phế phẩm nông nghiệp gần nhà ở, kho xưởng, bãi tập kết vật liệu, đường dây điện hoặc những khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy có thể khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trong điều kiện thời tiết khô hanh, chỉ một tàn lửa nhỏ hoặc tro nóng chưa được dập tắt hoàn toàn cũng có thể bị gió cuốn bay, bén vào các vật liệu dễ cháy xung quanh và hình thành đám cháy lớn. Việc đốt rác gần hệ thống điện, trạm biến áp còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, sự cố điện; trong khi khói từ hoạt động đốt rơm rạ, cỏ khô ven đường có thể hạn chế tầm nhìn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, hoạt động đốt rác còn phát sinh khói bụi, khí độc, nhất là khi đốt các loại rác chứa nhựa, cao su, hóa chất, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trước những nguy cơ trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 khuyến cáo người dân không tự ý đốt rác, rơm rạ, cỏ khô, lá cây và các loại phế phẩm nông nghiệp tại khu dân cư, ven đường giao thông, gần công trình, nhà ở, kho xưởng, đường dây điện hoặc những nơi có nguy cơ cháy lan.

Người dân cần ưu tiên thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và đơn vị có chức năng; không tùy tiện sử dụng hình thức đốt ngoài trời để xử lý rác.

Trường hợp được phép tổ chức đốt theo quy định, phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, lựa chọn vị trí bảo đảm khoảng cách an toàn, kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, bố trí người trông coi và chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy phù hợp. Tuyệt đối không đốt khi thời tiết hanh khô, gió lớn hoặc có nguy cơ cháy lan.

Bên cạnh đó, người dân không vứt tàn thuốc lá, diêm đã cháy, than hoặc các vật có khả năng phát sinh nguồn lửa vào khu vực có rơm rạ, cỏ khô, rác thải và vật liệu dễ cháy.

Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng hô hoán, báo động cho những người xung quanh; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy khi bảo đảm an toàn, đồng thời gọi ngay số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Cùng với việc nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân, cơ quan Công an đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Việc chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt trong xử lý rác thải và phế phẩm nông nghiệp, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.