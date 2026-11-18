Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an xã Sông Đốc, cho biết, khoảng 22 giờ ngày 17/8/2026, lực lượng Công an xã phát hiện Nguyễn V. L., cư trú tại ấp Đất Biển, xã Sông Đốc, đang sử dụng xung kích điện để khai thác thuỷ sản.

Phương tiện khai thác thuỷ sản trái phép bị lực lượng Công an tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Bộ dụng cụ kích điện được đối tượng sử dụng để khai thác thuỷ sản trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ lãi composite dài 9,2 m, 1 máy xe 3T82, 1 cặp rộng te, 1 biến áp xiệt điện, 1 bình ắc-quy và khoảng 6 kg tôm, cá các loại.

Hơn 6 kg tôm, cá các loại được thu giữ tại hiện trường.

Công an xã Sông Đốc đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Văn Giang khuyến cáo người dân không sử dụng xung điện, dòng điện hoặc các công cụ có tính chất huỷ diệt để khai thác thuỷ sản. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, tuỳ tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự./.