Ngăn chặn hành vi khai thác thuỷ sản bằng xung điện
Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Sông Đốc vừa bắt quả tang một đối tượng sử dụng kích điện khai thác thuỷ sản trái phép tại khu vực ấp Biển Tây.
Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an xã Sông Đốc, cho biết, khoảng 22 giờ ngày 17/8/2026, lực lượng Công an xã phát hiện Nguyễn V. L., cư trú tại ấp Đất Biển, xã Sông Đốc, đang sử dụng xung kích điện để khai thác thuỷ sản.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ lãi composite dài 9,2 m, 1 máy xe 3T82, 1 cặp rộng te, 1 biến áp xiệt điện, 1 bình ắc-quy và khoảng 6 kg tôm, cá các loại.
Công an xã Sông Đốc đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Thượng tá Nguyễn Văn Giang khuyến cáo người dân không sử dụng xung điện, dòng điện hoặc các công cụ có tính chất huỷ diệt để khai thác thuỷ sản. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, tuỳ tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngan-chan-hanh-vi-khai-thac-thuy-san-bang-xung-dien-a134460.html