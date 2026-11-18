Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn Số).

Đáng chú ý, Tuấn cùng khoảng 5 người khác có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho, nơi công ty trồng cây gỗ tếch.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn mang theo một khẩu súng tự chế giấu trong bao tải, đi vào phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường rồi nổ súng bắn vào vùng đầu ông Cường.

Nghe tiếng súng, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra nhưng bị Tuấn dùng súng đe dọa. Nghi phạm sau đó bỏ trốn bằng xe máy. Ông Cường được đưa đến bệnh viện tại TP.HCM cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ông Cường được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 14h45 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Tuấn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4km.

Công an xác định, Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, người này đã tử vong.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL/Dân Việt

Khu vực Đồi 5 Cho do công ty quản lý đang trồng cây gỗ tếch, dự kiến khai thác vào sáng 18/11, một ngày sau vụ nổ súng.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và nhóm khoảng 5 người liên quan hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho. Cảnh sát đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, Đồng Nai.

Tổng tài sản của VINAFOR hơn 5.700 tỷ đồng.