XEM CLIP:

Ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai cho biết vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước) xảy ra ngày 8/11.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.X

Theo báo cáo, khoảng 16h37 ngày 8/11, đám cháy phát sinh tại một phòng hát. Nhân viên đã sơ tán khách ra ngoài an toàn, sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Đến 16h41, người dân gọi điện báo cháy qua số 114. Khoảng 5 phút sau, lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Lúc này, đám cháy đã lan rộng, tỏa nhiều khói, khí độc. Không gian phòng hát kín, chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng huy động 115 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, trong đó có 7 xe chữa cháy, 3 xe bồn và 1 xe thang, triển khai dập lửa từ nhiều hướng, ngăn cháy lan sang các công trình liền kề.

Đến 18h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là quán karaoke; vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy để kịp thời chuyển thông tin đến lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công an TP cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và cán bộ phụ trách địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.