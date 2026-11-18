Bị cáo Lê Thanh Thản khai báo trước tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo nguyên là cán bộ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ) trong vụ sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Bị cáo Lê Thanh Thản bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự.

Năm bị cáo còn lại gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa có mặt hơn 100 bị hại và người liên quan, có mặt đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, đại diện Công ty Bemes... Ngoài ra, có mặt khoảng 15 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo cáo trạng, quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thực hiện vi phạm nghiêm trọng quy hoạch phê duyệt dự án này.

Từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt trước đó.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành. Tháng 1/2013, công trình bàn giao cho các hộ dân sinh sống, trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với Khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Tại cơ quan điều tra bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và khai: Do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 31/7/2019, Lê Thanh Thản có đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án.

Cụ thể, phương án 1 là xem xét xử lý theo quy định của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phương án 2 là để bị cáo Lê Thanh Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà-Cienco5.

Còn phương án 3 là để bị cáo tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với các khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị cáo phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 tuần./.